عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق ضخم بقطعة أرض فضاء بالمنيب

حريق المنيب
حريق المنيب

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل قطعة أرض فضاء بشارع المدبح بالمنيب دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق ضخم في قطعة أرض فضاء بشارع المدبح بالمنيب.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد الحريق ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر حيث التهمت النيران كمية من المخلفات. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات

ترشيحاتنا

مران الزمالك.. تدريبات بدنية وإطالات للاعبين

بعد زيادة حالات الانتحار.. هل يجوز إجبار الشخص على العلاج النفسي؟

أخبار السيارات| المركبات الكهربائية إلزامية في نيويورك خلال 2035.. وجيب موتورز تتخلى عن التعليق الهوائي

بي إم دبليو تجدد بالكامل الفئة السابعة بنسخة مطورة من B58

أخبار التكنولوجيا.. الأمن السيبراني يحذر مستخدمي أجهزة آبل.. وسامسونج تستعد لإطلاق أول هاتف شبابي بكاميرا 108 ميجا بيكسل

تمنيت عناقك.. رسالة مؤثرة من الأسير الفلسطيني محمود العارضة لوالدته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الأهلي يواجه بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

تعليق ناري من تامر أمين على تعاقد الأهلى مع لويس ميكيسوني

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

لأول مرة| مشاركة عناصر من القوات الخاصة للشرطة فى تدريبات النجم الساطع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

شاهد لحظة هجوم سمكة قرش ضخمة على راكب أمواج|فيديو مرعب

فيديو

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

رماية بالذخيرة الحية.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لـ النجم الساطع 2021

فيديو جراف.. حالته غير مستقرة.. كريم فهمي في العناية المركزة.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

اﻟﻤﺰﻳﺪ