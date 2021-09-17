إخماد حريق ضخم بقطعة أرض فضاء بالمنيب

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل قطعة أرض فضاء بشارع المدبح بالمنيب دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق ضخم في قطعة أرض فضاء بشارع المدبح بالمنيب.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد الحريق ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر حيث التهمت النيران كمية من المخلفات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات