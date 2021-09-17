نشرة أخبار العالم | وظائف شاغرة بـ السعودية.. عقوبات عاجلة علي إثيوبيا.. احتجاجات وإضرابات بـ تونس.. أسعار الذهب والدولار

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الجمعة العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

275 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية بالسعودية



أعلنت الشؤون الصحية بالحرس الوطني السعودي، شروط التسجيل وطريقة التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالوزارة.

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) كشفت الشؤون الصحية بالحرس الوطني عن توفر 275 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن بالمملكة.

وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أنه يتم تحديث الوظائف بشكل مُستمر عبر (بوابة التوظيف)، مشيرة إلى أنه في حالة عدم وجود وظائف في قسم معيّن يرجى معاودة الدخول مرة أخرى.

كما أكدت الشؤون الصحية بالحرس الوطني أنه :"في حال طلب تسجيل الدخول أو التسجيل لمستخدم جديد سوف يتم تحويلكم إلى مركز النفاذ الوطني الموحد نفاذ، نرجو منكم استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام أبشر".

شروط وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

و تتضمن شروط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني:-

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- تقديم المستندات المطلوبة للوظائف.

- يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلي في التخصصات المطلوبة.

- اجتياز الاختبارات المقررة للقبول بالوظائف والمقابلة الشخصية.

- الحصول على ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك للوظائف الصحية والطبية.

وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

وتتوفر وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني السعوديى وفقا للمعلن فى 5 مدن بالمملكة وهي الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة.

وتنقسم الفرص الوظيفية الشاغرة المعلن عنها فى الشؤون الصحية بالحرس الوطني إلى مايلي:-

- عدد 7 وظائف صحية “أخصائي صحة مهنية، فني مختبر” بجدة والأحساء.

- عدد 11 وظيفة إدارية “مدخل بيانات، مساعد إداري” في جدة والرياض.

- عدد 12 وظيفة للتمريض في جدة.

- عدد 70 وظيفة طبية مختلف التخصصات في جدة والرياض والمدينة المنورة.

- عدد 37 فرصة تدريبية “مساعد طبيب أسنان، مساعد علاج طبيعي، أخصائي اجتماعي” في جدة والأحساء.

وكانت فى وقت سابق أعلنت الشؤون الصحية بالحرس الوطني السعودي، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 275 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام).

وتتضمن الوظائف المعلن عنها وفقا لـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني مايلي:-

الوظائف الإدارية (العدد 38 وظيفة):

- مكان العمل (جدة، الدمام).

الوظائف الطبية (العدد 66 وظيفة):

- أماكن العمل (الرياض، المدينة المنورة، جدة).

- مختلف التخصصات.

الوظائف الصحية (العدد 17 وظيفة):

- مكان العمل (جدة، الأحساء).

وظائف التمريض (العدد 92 وظيفة):

- أماكن العمل (المدينة المنورة، جدة).

الفرص التدريبية (العدد 59 وظيفة):

- أماكن العمل (جدة، الدمام، الأحساء).

الوظائف الفنية والهندسية (العدد 3 وظائف):

- أماكن العمل (جدة).

تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في شهر وانتعاش الدولار.. تفاصيل



انتعشت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهر خلال الجلسة السابقة، لكن قوة الدولار وضعت المعدن النفيس على مسار انخفاض أسبوعي، فيما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1762.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1762.80 دولار للأوقية. وفقد المعدن الأصفر 1.6% من قيمته هذا الأسبوع.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في 3 أسابيع اليوم الجمعة، مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجع الذهب 2.7% أمس الخميس، بعدما قفز مؤشر الدولار، فيما عززت زيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي، توقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي في 21 و22 سبتمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 22.94 دولار للأوقية، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من شهر أمس. وارتفع البلاتين 1.1% إلى 942.76 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 1.3% ليسجل 2007.95 دولار للأوقية.

بايدن يصدر أمرا تنفيذيا عاجلا لوضع آلية لفرض العقوبات على إثيوبيا

أكد مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الأخير، أصدر أمرا تنفيذيا لوضع آلية عقوبات، للضغط على إثيوبيا من أجل إنهاء الصراع القائم هناك عبر التفاوض.

وقال مسؤول أمريكي رفيع لوكالة “رويترز” للأنباء، إن “الأمر التنفيذي بشأن إثيوبيا يتضمن زيادة الضغط على إريتريا لسحب قواتها من البلاد”.

وأضاف المسؤول أن “إدارة بايدن مصممة على الضغط لإنهاء الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في شمال إثيوبيا”.

وتابع “الصراع في إثيوبيا يسبب معاناة إنسانية هائلة ويهدد وحدة الدولة الإثيوبية والاستقرار الإقليمي”.

وأوضح المسؤول أن “الأزمة في إثيوبيا تسببت بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وأزمات حقوق الإنسان في العالم”، مشيرا إلى أن "أكثر من 5 ملايين إثيوبي يحتاجون مساعدات و900 ألف يعيشون مجاعة في "تيجراي" وحدها.

واستطرد قائلا: "أقل من 10% من الإمدادات الإنسانية وصلت إلى تيجراي الشهر الماضي بسبب إعاقة وصول المساعدات ونحن نتفق مع الأمم المتحدة وقادة الاتحاد الإفريقي بأنه لا حل عسكريا للأزمة السياسية في إثيوبيا".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن “أطراف النزاع الإثيوبي تجاهلت الدعوات الدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض”، معتبرا أن تجاهل دعوات التفاوض تسبب في تفاقم أوضاع حقوق الإنسان.

احتجاجات وإضرابات جديدة.. ماذا يحدث فى تونس ؟



شهدت تونس صباح اليوم العديد من حالات الاحتجاج والغضب بسبب مشاكل اجتماعية مختلفة.

كشفت تقارير صحفية تونسية عن قيام عدد من أهالي منطقة "نصر الله الأحواز" بغلق الطريق الرابطة بين ولايتي القيروان وسيدي بوزيد على مستوى المدرسة الابتدائية العجابنة بمعتمدية نصرالله، احتجاجا على غياب الماء الصالح للشرب بالمدرسة وعدم تهيئة الطريق الفلاحي الرابطة بين المنطقة والطريق الرئيسي.

احتجاجات العطش

وبحسب إذاعة موازيك فان أهالي المنطقة قد نفذوا في وقت سابق العديد من الوقفات الاحتجاجية لنفس المطالب.

وتعيش بعض المناطق الريفية بأحواز معتمدية نصرالله حالة من العزلة والتهميش بسبب العطش ورداءة الطرق الفلاحية رغم صعوبة التضاريس بالجهة.

وفى نفس السياق قام أهالي منطقة "النبش" التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية بغلق الطريق الرابطة بين ولايتي المهدية والقيروان على مستوى المدخل الجنوبي لمدينة القيروان وحرق العجلات المطاطية ومنع وسائل النقل من المرور في الاتجاهين مما تسبب في طوابير من الشاحنات والسيارات مطالبين بتهيئة المسلك الرابط بين منطقة النبش والطريق الرئيسي.

قطع طريق المهدية القيروان



وبحسب موازيك أكد معتمد القيروان الجنوبية،رضا محمدي أن هناك مساعي من قبل السلطات المحلية والجهوية للتنسيق مع أحد المقاولين من أجل تقوية وترميم الطريق في انتظار توفير اعتمادات لتهيئته بصفة رسمية.



كما دخل صباح اليوم الجمعة أعوان إتصالات تونس في إضراب مفتوح عن العمل بكافة الوكالات بكامل تراب الجمهورية احتجاجا على ما وصفته باقتطاعا غير قانوني من أجور الاعوان من قبل الإدارة العامة .

ودعت الجامعة العامة لمجمع إتصالات تونس في بيانها الصادر يوم أمس الخميس جميع الاعوان إلى الالتحاق بمقرات الإدارات الجهوية للاحتجاج.

وكانت شركة اتصالات تونس قد أشارت في بيان أمس إن عددا من الفرق التقنية التابعة للشركة ببعض المناطق توقّفت عن العمل بصفة غير قانونية مما أدى إلى تسجيل اضطرابات في الخدمات المقدمة للحرفاء خاصة على مستوى الهاتف القار.

وقالت الشركة ''إنّها فوجئت يوم 13 سبتمبر الجاري بعملية اقتحام لمقرّها الاجتماعي الكائن بضفاف البحيرة بتونس، من قبل أعضاء الجامعة العامة للمجمع وأعضاء النقابات الأساسية، مما نتج عنه تعطيل شبه كلي لعمل سائر المصالح الموجودة بمقرّ المؤسسة''.