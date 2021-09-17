النشرة الاقتصادية ..استقرار أسعار صرف الدولار فى البنوك ..الهيئة القومية لسلامة الغذاء تكشف عن آخر موعد للتقدم للوظائف المطلوبة

يستعرض موقع صدى البلد الاخبارى ابرز الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة وتاتى فى مقدمتها ، استقرار اسعار الدولار اليوم، الهيئة القومية لسلامة الغذاء تكشف عن آخر موعد للتقدم للوظائف المطلوبة ، قطاع الأعمال تعلن عن سعر القنطار في أول مزاد للقطن بالوجه البحري



وفيما يلى أهم الأخبار :



سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 17 -9-2021



ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزى 15.65جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع.



11 وظيفة ..تعرف على آخر موعد للتقدم لوظائف الهيئة القومية لسلامة الغذاء



أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن فنح باب التقدم لنحو 11 وظيفة قيادية من أصل 40 وظيفة وسيتم عمل وصف موجز لمتطلبات كل وظيفة قريبا - على أن يكون أخر موعد لتلقى الطلبات 11 أكتوبر 2021.



قطاع الأعمال: 4630 جنيها سعر القنطار في أول مزاد للقطن بالوجه البحري





شهد أمس الخميس، إجراء 3 مزادات لبيع الأقطان بعدد من المحافظات، وذلك ضمن منظومة التداول الجديدة للموسم الحالي 2021/2022، والتي تشرف على تنفيذها إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.



الإسكان: بدء تسليم دفعة من وحدات مشروع سكن مصر بدمياط الجديدة 3 أكتوبر



أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/10/2021، وحتى يوم الخميس الموافق 4/11/2021، في تسليم دفعة جديدة ( 18 عمارة ) للفائزين بها ضمن 73 عمارة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة بالقرعة العلنية.



لطلاب الجامعات.. التخطيط تنظم مجموعة من ورش العمل حول مجالات عمل الوزارة



عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة من المحاضرات التفاعلية وورش العمل حول أهم برامج ومشروعات الوزارة، حاضر فيها قيادات الوزارة، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثانية من برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2021 الذي أطلقته الوزارة منتصف شهر يوليو الماضي.