عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية ..استقرار أسعار صرف الدولار فى البنوك ..الهيئة القومية لسلامة الغذاء تكشف عن آخر موعد للتقدم للوظائف المطلوبة

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية

يستعرض موقع صدى البلد الاخبارى ابرز الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة وتاتى فى مقدمتها ، استقرار اسعار الدولار اليوم، الهيئة القومية لسلامة الغذاء تكشف عن آخر موعد للتقدم للوظائف المطلوبة ، قطاع الأعمال تعلن عن سعر القنطار في أول مزاد للقطن بالوجه البحري

وفيما يلى أهم الأخبار :

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 17 -9-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزى 15.65جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع.

11 وظيفة ..تعرف على آخر موعد للتقدم لوظائف الهيئة القومية لسلامة الغذاء

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن فنح باب التقدم لنحو 11 وظيفة قيادية من أصل 40 وظيفة وسيتم عمل وصف موجز لمتطلبات كل وظيفة قريبا - على أن يكون أخر موعد لتلقى الطلبات 11 أكتوبر 2021.


قطاع الأعمال: 4630 جنيها سعر القنطار في أول مزاد للقطن بالوجه البحري


شهد أمس الخميس، إجراء 3 مزادات لبيع الأقطان بعدد من المحافظات، وذلك ضمن منظومة التداول الجديدة للموسم الحالي 2021/2022، والتي تشرف على تنفيذها إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

الإسكان: بدء تسليم دفعة من وحدات مشروع سكن مصر بدمياط الجديدة 3 أكتوبر

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/10/2021، وحتى يوم الخميس الموافق 4/11/2021، في تسليم دفعة جديدة  ( 18 عمارة ) للفائزين بها ضمن  73  عمارة بمشروع سكن مصر  للإسكان المتوسط، بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة بالقرعة العلنية.

لطلاب الجامعات.. التخطيط تنظم مجموعة من ورش العمل حول مجالات عمل الوزارة

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة من المحاضرات التفاعلية وورش العمل حول أهم برامج ومشروعات الوزارة، حاضر فيها قيادات الوزارة، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثانية من برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2021 الذي أطلقته الوزارة منتصف شهر يوليو الماضي.

الدولار الهيئة القومية لسلامة الغذاء قطاع الاعمال التخطيط الأسكان

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 17 -9-2021

11 وظيفة ..تعرف على آخر موعد للتقدم لوظائف الهيئة القومية لسلامة الغذاء

قطاع الأعمال: 4630 جنيها سعر القنطار في أول مزاد للقطن بالوجه البحري

ترشيحاتنا

خيانة الوفي.. كلب بولدوج يمزق جسد طفل بعدما تركته عائلته وحيدا برفقته

غرامة مليون ريال| أمر ملكي بشأن المتسللين إلى السعودية ومعاونيهم

فورد تعلن عن 450 وظيفة جديدة وانطلاق إنتاج الفورد لايتنينج F-150

حكم المنتحر.. أمور تدفعك للتمسك بالحياة الصعبة

بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل طالب تعدى بالضرب وتحرش بفتاة في وسط البلد

اكتشاف جديد في أعظم ألغاز التاريخ .. تعرف على أحدث لغز لـ مثلث برمودا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

لأول مرة| مشاركة عناصر من القوات الخاصة للشرطة فى تدريبات النجم الساطع

مصرع أب وأبنائه الثلاثة داخل مصنع في بني سويف

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

قرارات هامة من النيابة بشأن طبيبة الأسنان المنتحرة بـ سيتي ستارز

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

تعليق ناري من تامر أمين على تعاقد الأهلى مع لويس ميكيسوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

شاهد لحظة هجوم سمكة قرش ضخمة على راكب أمواج|فيديو مرعب

رماية بالذخيرة الحية.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

رماية بالذخيرة الحية.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لـ النجم الساطع 2021

فيديو جراف.. حالته غير مستقرة.. كريم فهمي في العناية المركزة.. تفاصيل

فيديوجراف.. رفضوا منحها إجازة.. تفاصيل وفاة صيدلانية بالشرقية بعد إصابتها بكورونا

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

اﻟﻤﺰﻳﺪ