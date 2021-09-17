أخبار التوك شو.. جامعة سوهاج: مراكز للتدريب المهني وقروض ميسرة .. معاون وزير الإسكان للمرافق: الانتهاء من 40 % من خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب بالريف المصري

تناولت برامج التوك شو ، اليوم الجمعة ، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة ، ومن أبرزها :

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق ، رئيس جامعة سوهاج ، على غرار إنشاء 18 مركزا للتطوير المهني داخل 10 جامعات حكومية : إن المراكز تم إنشائها بتوجيه من المجلس الأعلى للجامعات ، ويشرف على تنفيذها نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات ، موضحا أن المركز تم تدشينه في جامعة سوهاج منذ سنتين.

طالبت الإعلامية هبة ماهر المواطنين بتوخى الحذر فى الفترة المقبلة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، موضحة أن معدلات الإصابات يرتفع بشكل يومي.

وأضافت هبة ماهر خلال تقديمها برنامج “ 8 الصبح” المذاع على قناة دي إم سي، أن الحصول على اللقاح من الأشياء المهمة، مؤكدة :" الحصول على اللقاح لا يعنى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بل نحصل على اللقاح ونستمر فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

قالت الدكتورة سالمة محمد ، مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالمركز القومي للبحوث ، على خلفية إنشاء حاضنتين تكنولوجيتين تتبعان المركز القومي للبحوث : إن المكتب استطاع منح الفرصة للباحثين لإخراج ابتكارتهم للمجتمع ، وفي نفس الوقت الاتصال مع أصحاب الأنشطة الاقتصادية وحل المشكلات ، متابعة أن المكتب يستهدف حل مشكلات الصناعة في مصر .

قال محمد مختار، المتحدث الإعلامي لصندوق تحيا مصر، إن هناك ست محاور رئيسية للصندوق، ومنها الرعاية الصحية والحماية الإجتماعية والتنمية الإقتصادية والتنمية العمرانية، إضافة إلى دعم التعليم ومواجهة الكوارث والأزمات.



وأضاف محمد مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن مبادرة نور حياة تعتبر مسايرة للإتجاه العالمي لمكافحة ما يسمي بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، حيث أن الكشف المبكر لأى مرض يجعل المريض يقي من مضاعفات هذا المرض، إضافة إلى توفير تكلفة هذا المرض.

قال الدكتور طارق الرفاعي ، معاون وزير الإسكان للمرافق : إن مبادرة " حياة كريمة" تعد من أهم المبادرات التي تعني بحياة المواطن المصري ، والذي عانى من إهمال طويل من فقر في الخدمات الأساسية مثل توافر مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي ، مشيرا إلى أن عدد سكان الريف الذين حصلوا على تلك الخدمات ، حتى الأن ، وصل لـ 40 % ، بعد أن كانت النسبة لا تتعدى الـ 12 % من سكان الريف المصري.

قال الدكتور " محمد صعيدي " مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إن في عام 2006 تم تشكيل لجنة مهمة جدا من كبار العلماء المختصين بالآثار المصرية وكان على رأسهم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور زاهي حواس ومتخصصين الأهرامات المصريين كانوا قادرلاين على توثيق الوضع الراهن للهرم المدرج باعتباره أهم بناء حجري عرفته البشرية.

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس أن جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا توفر مناعة تصل لـ 50% ضد العدوى، مشيرا إلى ضرورة تلقي الجرعة الثانية من اللقاح لأنها تصل نسبة الحماية من العدوي لـ 70 % ، وتنشط إنتاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

وتابع الدكتور أشرف عقبة ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " : أنه في خلال الفترة ما بين الجرعة الأولى والثانية من لقاح كورونا ، واجب على المريض الالتزام الكامل باتباع الإجراءات الاحترازية ، وأساليب الوقاية ، حتى الحصول على الجرعة الثانية ، لافتا إلى أن وزارة الصحة توفر شهادة إتمام اللقاح بعد أول جرعة للمسافرين ، وهو ما لا يمنع من الحصول على الجرعة الثانية للحصول على الحماية الكاملة .

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " نجحت في وضع حلول جذرية لعدد كبير من المشكلات ، وتلبية أحلام المواطنين في الريف المصري، معقبا : "قبل المبادرة كان أهلينا بيسألوا عن خدمة الصرف الصحي وهتوصل للمنازل إمتى".

قال الدكتور مصطفى حامد، المستشار الطبي لـ شركة AMD إن منتج "كولوسيز" عبارة عن مكمل غذائي وليس دواء، وهو يعتمد في الأساس على زيت كبد الحوت.

قال الدكتور كريم جمعة، معاون وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن روضة السيدة زينب من الأماكن التي كانت في خطة الدولة لتطوير الأماكن الغير آمنة وبفضل توجيهات الرئيس والمجهودات التي تم بذلها من قبل الدولة تم تسكين الأهالي في مناطق أقل مايُقال عنها أنها مناطق مميزة جدًا .