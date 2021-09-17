عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

هل يؤدي التعاطف مع المنتحر إلى ارتفاع الحالات؟.. استشاري نفسي يكشف

فتاة سيتي ستارز
فتاة سيتي ستارز

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حالة كبيرة من التعاطف لـ واقعة انتحار مؤلمة في مول سيتي ستارز بمدينة نصر، حيث تصدر الترند فتاة سيتي ستارز مواقع الأخبار والتواصل الاجتماعي، عقب سقوط الفتاة من الطابق السادس داخل المول، لتسقط جثة هامدة رغم محاولات إسعافها من قبل المتواجدين.

وانتشرت حالة كبيرة من التعاطف مع الفتاة، للدرجة التي قد تصل إلى حد التعاطف مع الانتحار نفسه، وهو ما يعد خطأ كبيرا يجب الحرص منه لأنه يدفع إلى التعاطف مع الانتحار والذي قد يكون جريمة بحق النفس والأهل.

 

التعاطف على مواقع التواصل

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي تكون اندفاعية انفعالية لحظية، بمعنى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتعاطفون بسرعة كبيرة مع أي موقف أو أي إنسان حتى لو كان خطأ دون التفكير، لأن ردود الفعل على مواقع التواصل تكون لحظية بدون تفكير.

وحذر فرويز خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، من ردود الفعل السريعة التي تعتمد على القلب ولا تعتمد على التفكير والمنطق إلا بعد لحظات عن يبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهدوء والتفكير، مشيرا إلى أن هذا التعاطف يكون مع الإنسان وليس فعل الانتحار نفسه.

فيديو مؤلم وصدمة وحزن .. ميار كتبت نهاية شعورها بالاضطهاد بالقفز من الطابق السادس بمول سيتي ستارز

الحزن يخيم على أقارب فتاة سيتي ستارز في الجنازة بمسجد السيدة نفيسة

الواقع مختلف

وأكد استشاري الطب النفسي، أنه في حال نزل كل المتعاطفين مع فتاة سيتي ستارز إلى الشارع، لن يقدموا على الانتحار، وبالتالي فإن التفاعل على مواقع التواصل يكون لحظي غير محسوب وليس له قيمة إلا القيمة المعنوية لصاحب المنشور.

واختتم قائلا: "علينا التروي والهدوء في مواضيع المتعلقة بالتريندات، لأن ردود الفعل بها تكون لحظية وعاطفية ولا تعتمد على العقل".

 

تفاصيل جديدة في الحادثة

وكانت التحريات قد كشفت تفاصيل واقعة انتحار فتاة سيتي ستارز، حيث أكدت صديقتها التي كانت رفقتها داخل سيتي ستارز أنها اخبرتها بأنها ستقوم بالانتحار بسبب ضغوط أسرتها عليها لخروجها المستمر خارج المنزل.

وأضافت التحريات بأن صديقتها قد غادرت سيتي ستارز قبل واقعة الانتحار بقليل وفوجئت بخبر وفاتها فى ذات اليوم.

كما كشف عدد من شهود العيان المتواجدين داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر، في واقعة سقوط فتاة من أحد الطوابق العلوية، أنهم شاهدوا الفتاة قبل الواقعة داخل أحد الكافيهات تنهار من البكاء، ولا يعلم أحد سبب بكائها، وبعد مدة زمنية ألقت بنفسها من الطابق السادس.

انتحار سيتي ستارز فتاة سيتي ستارز تفاصيل جديدة التعاطف مع الانتحار

موضوعات متعلقة

الحزن يخيم على أقارب فتاة سيتي ستارز في الجنازة بمسجد السيدة نفيسة

قرارات هامة من النيابة بشأن طبيبة الأسنان المنتحرة بـ سيتي ستارز

ترشيحاتنا

خيانة الوفي.. كلب بولدوج يمزق جسد طفل بعدما تركته عائلته وحيدا برفقته

غرامة مليون ريال| أمر ملكي بشأن المتسللين إلى السعودية ومعاونيهم

فورد تعلن عن 450 وظيفة جديدة وانطلاق إنتاج الفورد لايتنينج F-150

حكم المنتحر.. أمور تدفعك للتمسك بالحياة الصعبة

بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل طالب تعدى بالضرب وتحرش بفتاة في وسط البلد

اكتشاف جديد في أعظم ألغاز التاريخ .. تعرف على أحدث لغز لـ مثلث برمودا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

لأول مرة| مشاركة عناصر من القوات الخاصة للشرطة فى تدريبات النجم الساطع

مصرع أب وأبنائه الثلاثة داخل مصنع في بني سويف

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

قرارات هامة من النيابة بشأن طبيبة الأسنان المنتحرة بـ سيتي ستارز

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

تعليق ناري من تامر أمين على تعاقد الأهلى مع لويس ميكيسوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

شاهد لحظة هجوم سمكة قرش ضخمة على راكب أمواج|فيديو مرعب

رماية بالذخيرة الحية.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

رماية بالذخيرة الحية.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لـ النجم الساطع 2021

فيديو جراف.. حالته غير مستقرة.. كريم فهمي في العناية المركزة.. تفاصيل

فيديوجراف.. رفضوا منحها إجازة.. تفاصيل وفاة صيدلانية بالشرقية بعد إصابتها بكورونا

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

اﻟﻤﺰﻳﺪ