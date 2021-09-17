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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل طالب تعدى بالضرب وتحرش بفتاة في وسط البلد

التحرش بفتاة
التحرش بفتاة

قررت نيابة بولاق أبو العلا، إخلاء سبيل طالب بكفالة 1000 جنيه بتهمة التعدي بالضرب على فتاة والتحرش بها بمنطقة وسط البلد.

 

وكانت كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش والتعدي عليها بالضرب من قبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

 

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة وهي طالبة من مدينة نصر ومصابة بخدوش وسحجات وكدمات.

 

وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها بصحبة والدتها بأحد الشوارع في وسط البلد وقيامها بشراء نظارة من أحد الباعة الجائلين، قام قائد سيارة "لا تعلم بياناته" بمضايقتها ولدى معاتبته قام بالنزول من سيارته والتعدى عليها بالسب والضرب مما نتج عن ذلك إصابتها.

 

وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو فى حقه وهو طالب من بولاق.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وقيام والدة المجنى عليها بالبدء فى التعدى عليه بالسب.

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