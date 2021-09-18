سعر الذهب اليوم السبت 18- 9- 2021

استقرت اسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 18- 9- 2021، بعد أن هبط أمس بمتوسط 13 جنيها على الأقل، بمختلف الأعيرة الذهبية.



وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 774 جنيها.



وسجل وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 663 جنيها .



بينما سجل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة بين الذهب نحو 885 جنيها .



فيما بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين الذهب نحو 516 جنيها .



ووصل سعر الجنيه الذهب 6192 جنيها، وأوقية الذهب نحو 27.51 ألف جنيه، وكيلو الذهب نحو 884.6 ألف جنيه.



أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.