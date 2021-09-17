دا أنا أكله بسناني.. نشوى مصطفى تفتح النار على المتحرشين |شاهد

قالت الفنانة نشوى مصطفى، إنها تحب المرح والتفاؤل والطاقة الإيجابية ولكن الموضوع الذي سوف تتحدث فيه موضوع "نكد" على حد تعبيرها؛ مشيرة الي أنها تتحدث في حلقة اليوم عن حوادث التحرش وهي مغلولة.

وأضافت خلال تقديمها برنامج «بنت البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد 2»،: « للاسف في الفترة الأخيرة بدأ يظهر حوادث التحرش بشكل كبير، لافتة أن التحرش وصل الي الاطفال والسيدات في الشارع.



ولفتت نشوي، انها بمجرد تخيلها ابنتها في هذا الموقف تكون على استعداد أن تأكل المتحرش، مرددا: « لكن نحن نعيش في بلد بها قانون ولنا رئيس يتعامل مع البنت المصرية كأب وأخ».



ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية او الكترونية او اية وسيلة تقنية أخرى.