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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استكمال التراخيص.. حُلم نادي الصحفيين بالإسكندرية يتحول إلى واقع | شاهد

صدى البلد

بدأ اليوم فكري عبدالسلام نقيب الصحفيين بفرع النقابة بالإسكندرية وأعضاء المجلس، اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاءات نادي الصحفيين تفعيلًا لما تم إنجازه بالتعاون مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومجلس النقابة العامة.

 

وكانت بداية خطوة النجاح عندما تمكنت نقابة الصحفيين من انتزاع الأرض من ناهبيها وإزالة أى تعديات عليها خلال الشهر الماضى.

 

ويرجع تاريخ إنشاء نادى للصحفيين في الاسكندرية عندما تم تخصيص الأرض منذ 32 عامًا، واليوم بتنسيق وجهد النقيب العام ونقيب الفرع والمجلسين وتواصل بناء مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تم استكمال تراخيص الإنشاءات ومتطلبات التفعيل.

نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين محافظة الاسكندرية محمد الشريف محافظ الإسكندرية محافظ الاسكندرية

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