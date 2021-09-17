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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب تغيبهم عن العمل.. إحالة العاملين بمركزي شباب في طوخ للتحقيق

جانب من الجولة
جانب من الجولة

كلف محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية، هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة ومحمد محمدى من العاملين بالإدارة، بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارة طوخ.

 

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وخلال المتابعات الميدانية، تبين أن مركز شباب شبرا هارس خال من العاملين، ومركز شباب عرب الغديرى مغلق فى أوقات العمل الرسمية، حيث أحيل العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.


فيما وأوصت اللجنة جميع مراكز الشباب بالعمل على طرح المساحات غير المستغلة للاستثمار، لزيادة إيرادات المراكز.


وكانت شملت المتابعة 9 مراكز شباب وهم (كفر الجمال، وميت كنانة، وكفر علوان، وكفر الحدادين، وزاوية بلتان، وبلتان، والصفا)، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة ويوجد نشاط رياضى للرواد والطلائع وتتخذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

القليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة القليوبية شبرا الخيمة مدير إدارة التخطيط والمتابعة

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