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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلغاء الدعم.. دولة عربية ترفع سعر الوقود 38%

سعر الوقود
سعر الوقود

رفعت وزارة الطاقة اللبنانية، اليوم الجمعة، سعر صفيحة البنزين 38%.

 

وبحسب صحيفة الايام البحرينية؛ فذكر رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط إنه تم رفع الدعم بشكل رسمي عن المازوت، وأن هناك اتجاه لرفعه عن البنزين.

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وأصدرت ​وزارة الطاقة​ والمياه في لبنان، جدول تركيب أسعار مبيع المحروقات السائلة حيث رفعت سعر صفيحة ​البنزين​ عيار 95 أوكتان إلى 174 ألف و300 ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان بـ180 ألف ليرة لبنانية.

 

وبذلك يكون سعر صفيحة البنزين ارتفع حوالي 38%، بعد أن سعر الصفيحة الـ95 أكتان يبلغ الأسبوع الماضي 126 و400 ليرة.

 

وفي السياق، قال رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض: اليوم من لديه مازوت غير مدعوم يمكنه أن يسلم كالمنشآت، ومن لديه أرصدة قديمة مدعومة هو مجبر على تسليمها لمؤسسات خاصة كالمستشفيات والمطاحن، ويجب أن يأتوا بإثباتات أنه تم تسليم البضاعة لهم.

 

وأضاف: الشركات ستسلم ​البنزين​، ولكنها تنتظر جدول الأسعار، لأنه من دونه لا يمكن أن يوزعوا، وحين يصدر كلهم حاضرين للتسليم.

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