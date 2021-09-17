جمارك مطار القاهرة تضبط أدوية سرطان وماريجوانا المخدر مع راكبين.. صور

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية ومخدر الماريجوانا بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من اسطنبول تم الإشتباه فى راكب مصرى قادم من تركيا نظرا لكثرة التردد ( سفر ووصول كل يومين ).

وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من تفتيش أحمد صبرى مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف تامر رمزى رئيس القسم فتبين وجود ٣٩ شريط بإجمالى ٦٣٥ قرص أدوية بشرية لعلاج السرطان مخبأة فى قاع سحرى أسفل الشنطة.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من نيويورك تم اشتبه أحمد سيد فى راكب مصرى قادم من أمريكا .

وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من تفتيش أحمد مجاهد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف تامر رمزى رئيس القسم فتبين وجود ٥٠ جرام من نبات الماريجوانا المخدر مخبأة فى كيس معجون الأسنان .

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 145 و146 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .