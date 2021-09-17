عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على طريقة جواز بقرار جمهوري

وزير النقل يلبي دعوة عروسين بحضور حفل زفافهما | شاهد

وزير النقل
وزير النقل

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، عقد قران عروسين من أبناء العاملين بالسكة الحديد ببني سويف.

 

وحرض الوزير، على مشاركة العروسين وأهلهم فرحة الزفاف داخل إحدى القاعات بالمدينة.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، التقى وفد شركة سكك حديد ألمانيا "دويتشه بان" وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي وحضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

اقتصاد السعودية.. إصدار تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات

وزير النقل يبحث التعاون مع "دويتشه بان" لتحويل ورش السكك الحديد لشركات منتجة

السعودية تدخل وثيقة النقل الإلكترونية حيز التنفيذ

في بداية اللقاء أشاد  الوزير  بالتقدم الكبير والمنظومة العالمية التي تدار بها  سكة حديد ألمانيا مشيراً إلى زيارته منذ عدة أشهر لمركز التدريب والمحاكاة التابع  لـ"دويتشه بان"  في برلين، مؤكدا  على تطلعه للتعاون مع الجانب الألماني خلال الفترة القادمة في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي

واستعرض الجانبان مقترحات  التعاون المستقبلية بين الجانبين وخاصة بعد زيارة وفد دويتشه بان خلال الفترة الماضية لورش وخطوط السكك الحديدية المصرية ،حيث أوضح الوزير أن هذا التعاون يرتكز على شقين الأول يتمثل في التعاون  في مجال الاستشارات في مجال السكك الحديدية والذي يتمثل في تقديم تحليل ونتائج وتوصيات وإجراءات خاصة بالشئون الفنية الخاصة بعمليات الاصلاح والعمرات  ومنظومة قطع الغيار وكذلك  التعاون في تحقيق منظومة الأمن والسلامة سواء لمستخدمي القطارات أوالمعدات والوحدات المتحركة بالإضافة إلى التعاون في مجال الموارد البشرية (HR) والذي يتمثل في آلية اختيار الموظفين والتدريب والتأهيل لتأدية المهام الموكل بها كل موظف وفقا لكارت الوصف الوظيفي الخاص به.

وفيما يتعلق بالشق الثاني لمجالات التعاون المستقبلي فيتمثل في التعاون الاستثماري مع القطاع الخاص والشركات العالمية في عدد من قطاعات السكة الحديد في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد بهدف المساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك سيساهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد، وتعظيم موارده.

النقل وزير النقل العاملين بالسكة الحديد عقد قران عقد قران عروسين بني سويف

موضوعات متعلقة

وزير النقل يبحث التعاون مع "دويتشه بان" لتحويل ورش السكك الحديد لشركات منتجة

السعودية تدخل وثيقة النقل الإلكترونية حيز التنفيذ

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

بالاستعانة بالدلافين.. محافظ جنوب سيناء يكشف تفاصيل علاج طفل صربي من التوحد

المالية عن قروض البنك الدولي: لا غنى عنها.. ولو قدرنا محدش يشتكي من الخدمات

مأساة أسرية.. مصرع طفلين شقيقين وإصابة والديهما فى حادث مروع بمطروح

فلوس نقدى.. وزير المالية يزف بشرى لهذه الفئة من الموظفين..فيديو

وزير النقل يلبي دعوة عروسين بحضور حفل زفافهما | شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

مرتضى منصور يفتح النار علي حسين لبيب وميدو: رئيس لجنة الخراب والفتي الهارب

غادة والي: اجتماع عالمي في شرم الشيخ عن حماية النزاهة في تعافي"COVID"

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

رسميًا.. الأهلي يواجه بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

وكيل أوقاف الإسماعيلية يثير غضبا في وصفه المصلين بالإرهابيين بـ خطبة الجمعة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

رماية بالذخيرة الحية.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ