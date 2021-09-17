وزير النقل يلبي دعوة عروسين بحضور حفل زفافهما | شاهد

على طريقة جواز بقرار جمهوري

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، عقد قران عروسين من أبناء العاملين بالسكة الحديد ببني سويف.

وحرض الوزير، على مشاركة العروسين وأهلهم فرحة الزفاف داخل إحدى القاعات بالمدينة.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، التقى وفد شركة سكك حديد ألمانيا "دويتشه بان" وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي وحضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

في بداية اللقاء أشاد الوزير بالتقدم الكبير والمنظومة العالمية التي تدار بها سكة حديد ألمانيا مشيراً إلى زيارته منذ عدة أشهر لمركز التدريب والمحاكاة التابع لـ"دويتشه بان" في برلين، مؤكدا على تطلعه للتعاون مع الجانب الألماني خلال الفترة القادمة في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي

واستعرض الجانبان مقترحات التعاون المستقبلية بين الجانبين وخاصة بعد زيارة وفد دويتشه بان خلال الفترة الماضية لورش وخطوط السكك الحديدية المصرية ،حيث أوضح الوزير أن هذا التعاون يرتكز على شقين الأول يتمثل في التعاون في مجال الاستشارات في مجال السكك الحديدية والذي يتمثل في تقديم تحليل ونتائج وتوصيات وإجراءات خاصة بالشئون الفنية الخاصة بعمليات الاصلاح والعمرات ومنظومة قطع الغيار وكذلك التعاون في تحقيق منظومة الأمن والسلامة سواء لمستخدمي القطارات أوالمعدات والوحدات المتحركة بالإضافة إلى التعاون في مجال الموارد البشرية (HR) والذي يتمثل في آلية اختيار الموظفين والتدريب والتأهيل لتأدية المهام الموكل بها كل موظف وفقا لكارت الوصف الوظيفي الخاص به.

وفيما يتعلق بالشق الثاني لمجالات التعاون المستقبلي فيتمثل في التعاون الاستثماري مع القطاع الخاص والشركات العالمية في عدد من قطاعات السكة الحديد في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد بهدف المساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك سيساهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد، وتعظيم موارده.