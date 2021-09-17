طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص للشيف أميرة شنب

تعتبر طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص من اكثر الوصفات الشهية والخفيفة، وسهلة التحضير في المنزل، وهي غير مكلفة على الإطلاق، ويمكن تحضيرها بأقل من 50 جنيها، ولن تأخذ اكثر من ساعة في تحضيرها.

وتعد طريقة عمل الأزر بالكبد والقوانص اميرة شنب من أكثر الوصفات السهلة والبسيطة للتحضير، ويمكم تحضير الوصفة بجانب الطحينة والسلطة الخضراء وتقديمها لأطفالك وعائلك على الغداء ليتمتعوا بوجبة مفيدة وشهية.

طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص اميرة شنب

طريقة عمل الارز بالكبد والقوانص فاطمه أبو حاتي

مكونات طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص اميرة شنب

2 كوب أرز

ربع كيلو كبد فراخ مسلوقة مقطعة مكعبات

ربع كيلو قوانص مسلوقة مقطعة مكعبات

1 كوب مكسرات صحيحة

1 بصل مفروم ناعم

1 ملعقة كبيرة سكر بنى

ملح وفلفل

1 ملعقة صغيرة قرفة زيت ذرة

ماء مغلى



طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص اميرة شنب



1- في حلة، ونقوم بتشويح الكبد والقوانص مع قليل من الزيت

2- يضاف البصل مع ملح وفلفل و قرفة.

3- يتم تشويحها لمدة 3 دقائق ثم قومي بإضافة السكر

4- تضاف الكبد و القوانص و يقلبوا جيدا .

5- نقوم بتحميص المكسرات في طاسة على النار مع زبدة او زيت

6- يضاف الماء و الأرز مع رشة قرفة و ملح وفلفل ونتركه ليغلي

7- نخفف درجة الحرارة و يغطى و يترك حتى ينضج ، ثم نقوم بتزين الأرز بالكبد والقوانص بالمكسرات .