العثور على جثمانه أمام مزرعة|طلب إحاطة عاجل عن وفاة مصري في إيطاليا

تقدمت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بطلب إحاطة موجه لوزير الخارجية، سامح شكري بشأن وفاة المواطن المصري إسلام عيد أحمد الطباخ بإيطاليا، والذي يبلغ من العمر 30 عاما.



وقالت النائبة في طلب الإحاطة، إن السلطات الإيطالية وجدته متوفى أمام إحدى المزارع بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كيلو من مدينة لودي الإيطالية ومن المتوقع وصول جثمانه إلى مصر قريبا.



وتابعت البرلمانية، نحن نثق في وزارة الخارجية في القيام ،بالدور المطلوب على أكمل وجه والإسراع في كشف غموض وسبب الوفاة وبيان الإجراءات المتبعة حال ما كانت الوفاة جنائية إضافة إلى مستحقاته لدى صاحب العمل وكذلك مستحقات أسرته لدى هيئة التأمينات.