اليوم.. بدء التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة فى القليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة إبتداء من اليوم بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأغنام والماعز بالقليوبية وحماية لصغار المربين الذين يقومون بتربيتها.

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وأشار محافظ القليوبية إلى أن هذه الحملة تعد حملة سنوية تتم بصفة دورية طبقا للخطة الاستراتيجية، للقضاء على هذا المرض تماما خلال ٣ سنوات وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية.



من جانبها أعلنت الدكتورة أمل العسيلي مدير عام الطب البيطري بالقليوبية بأن التحصينات ستكون متوفرة بجميع الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة.



كما ستتواجد قوافل بيطرية متحركة للمرور على المنازل، مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع المسئولين بالوحدات المحلية ومديرية الزراعة و الأوقاف والكنائس ورجال الأمن ، ويبلغ العدد المستهدف من تلك الحملة بالقليوبية ٤٦ ألف رأس من الأغنام والماعز.



وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد شهد إطلاق حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح فى نفس اليوم، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع فى حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وتابع المحافظ سير عمل الأتوبيس لتسجيل المواطنين للقاح بموقف بنها العمومى وميدان المحطة بمدينة بنها، ثم توجه لنادى السلام للمعاقين لمتابعة تلقى المواطنين للقاح وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأكد على توفير مقاعد مخصصة لراحة المواطنين أثناء تلقى اللقاح وذلك فى إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والذي يستهدف المواطنين من أعمار 18 فأكثر.

وأكد محافظ القليوبية حرصه على متابعة أعمال تطعيم الموظفين والمواطنين، مناشداً جميع المواطنين ممن ليس لديهم القدرة على التسجيل عبر التطبيق الإلكترونى، بسرعة التوجه للمنافذ التى تم تجهيزها لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التسجيل حفاظاً على سلامتهم .

وأوضح الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة أن عدد من تلقى اللقاح حتى الآن بالمحافظة حوالى 465 ألف مواطن ومواطنة بالمحافظة عبر 28 مركزا لتلقى اللقاح بمدن بنها وطوخ وقليوب والخانكة وشبين القناطر والقناطر الخيرية وكفر شكر والعبور وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة .