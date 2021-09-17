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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط أقراص مخدرة بقيمة نصف مليون جنيه في قرية البضائع.. صور

صدى البلد

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة  برئاسة محمد محمود من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 والقرارا الوزاري رقم 440 لسنة 2018، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

 

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية المصدرة بجمرك الدى اتش ال برئاسه الدكتورة فريدة سليم مدير الجمرك ، اشتبه ايهاب عامر صلاح مأمور الحركة فى مشمول شهادة الصادر رقم 44657 لسنة 2021 بوليصة رقم 2259839013 بعدد واحد طرد بوزن 8.5 ك قائم والمصدرة لدولة السعودية .

 

وبالعرض على الدكتورة فريدة سليم قررت تشكيل لجنة من إيهاب خليفة مدير إدارة الحركة وإيهاب عامر مأمور الحركة لمعاينة الطرد فتبين وجود ملابس وأغراض شخصية و2 حقيبة صغيرة إحداهما سوداء اللون والأخرى صفراء، وبفتحهما تبين وجود 1495 قرص من أقراص الكبتاجون والاكستازي وزانكس المخدرة مخبأة في قاع الحقائب .

 

وبلغت القيمة الجمركية للمضبوطات 516 ألف جنيه، بعد الرجوع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي .

 

وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 56 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات، حث قام بالعد والتحريز، تامر أحمد خالد، مأمور الحركة، وتم إرسال الحرز واصل المحضر للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم في هذا الشأن .

رجال الجمارك مكافحة المخدرات قانون مكافحة المخدرات الصادرات والواردات قانون الاستيراد الإجراءات الجمركية

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