"الطاهري" عن قرار بايدن فرض عقوبات على إثيوبيا: آبي أحمد أصبح محاصرًا

علق الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيا بفرض عقوبات على أفراد وكيانات إثيوبية بسبب تدهور الوضع الإنساني في إقليم تيجراي.

وقال الطاهري، خلال حلقة اليوم من برنامجه "60 دقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن نظام ىبي أحمد بات محاصرا بالعديد من المشاكل التي يصنعها هذا النظام لنفسه، مؤكدًا أن هذا النظام في حاجة مستمرة لخلق المعارك من أجل بقائه في السلطة.

وأضاف الطاهري، خلال مقدمة حلقته، أن هذا التطور يؤشر إلى تغيرات كثيرة تتعلق بالأزمة في إثيوبيا خلال الفترة القادمة.

ووقع الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، على أمر تنفيذي، يقضي بإنشاء نظام عقوبات جديد بحق المسؤولين عن استمرار الأزمة الحالية في إثيوبيا.

وأشار بايدن، في هذه الوثيقة، إلى أن هناك أنشطة تهدد سلام وأمن واستقرار إثيوبيا والقرن الإفريقي بشكل أوسع، بما في ذلك أعمال عنف وفظائع واسعة النطاق ومخالفات حقوقية خطيرة، بالإضافة إلى الحيلولة دون تنفيذ العمليات الإنسانية.