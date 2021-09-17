هليكوبتر مضادة للدبابات| خبير عسكري يكشف عن تفاصيل تدريب النجم الساطع

قال اللواء محمد زكي الألفي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن القوات الجوية شاركت بأعداد كبيرة من الطائرات الهليكوبتر المسلحة المضادة للدبابات خلال التدريب المشترك "النجم الساطع 2021".

وأضاف محمد زكي الألفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن التدريب المشترك “النجم الساطع" يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة بمشاركة 20 دولة صديقة وشقيقة.

وتابع مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن هناك مشاركة كبار قادة القوات المسلحة للدول المشاركة، مضيفا أن أرقى أنواع التدريبات التكتيكية تكون باستخدام الذخيرة الحية.

مشروع رماية تكتيكية بالذخيرة

وأشار محمد زكي الألفي إلى أن، مشروع رماية تكتيكية بالذخيرة عالى التكلفة ويحتاج إلى إجراءات تأمين بدقة فائقة لتفادي أي خطورة، لافتا أن فعاليات التدريب تمت بنجاح كبير .