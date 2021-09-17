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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

30 ندوة تثقيفية وتوعوية بمراكز شباب كفر الشيخ.. صور

جانب من الندوات
جانب من الندوات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ أولى ندوات حملة مكافحة التدخين وتوعية المواطنين بأضرار التدخين الذي يؤثر على صحة المواطن، بمركز شباب شنو والتي تنفذ بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة من خلال إدارة صحة البيئة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة.

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من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه تقرر عمل 30 ندوة تثقيفية وتوعوية صحية حول أضرار التدخين وعلاقته بتزايد الأضرار الصحية الخطيرة، بالتعاون مع مديرية الصحة، تقام 3 ندوات أسبوعيًا بالنوادي ومراكز الشباب، تنظمها لجنة مكافحة التدخين بمديرية الصحة بالمحافظة، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

ويشارك في متابعة تنفيذ هذه الندوات، صبحى عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، وعبد الفتاح الوكيل، منسق الحملة بالمديرية، والدكتورة رشا فكري مدير إدارة صحة البيئة، والدكتوره فيديكار حسن، المدير العام الوقائي، والدكتور وليد حسن حسونة، مسئول مكافحة التدخين بالمديرية، ومنسق الحملة.

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الشباب والرياضة محافظ كفر الشيخ هالة زايد وزيرة الصحة وزارة الشباب والرياضة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اللواء جمال نور الدين

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