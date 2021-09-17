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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. أعضاء حكومة العدالة والتنمية يحصلون على تعويضات هائلة

المغرب.. أعضاء حكومة
المغرب.. أعضاء حكومة العدالة والتنمية يحصلون تعويضات هائلة

ينتظر عدد من وزراء حكومة حزب العدالة والتنمية في المغرب، برئاسة سعد الدين العثماني، المنتهية ولايتها الحصول على تعويضات مالية ترتبط بنهاية الخدمة، مستفيدين من تراكمات قانونية – تاريخية رسخت الخيار رغم الانتقادات الواسعة.

 

قالت صحيفة "هسبريس" المغربية، إنه بحسب القانون المغربي، يتقاضى أعضاء الحكومة عند انتهاء مهامهم، تعويضا خاصا يعادل مرتب 10 أشهر، وهو الوضع الذي احتفظت به الحكومة الحالية بعد نهاية ولايتها.

 

وبناء على ذلك، فإن رئيس الحكومة، الذي يتقاضى حاليا 70 ألف درهم شهريا شاملة للأجر الأساسي وكل التعويضات، سينهي الولاية الحكومية بما يعادل 700 ألف درهم، لعشرة أشهر، أي 70 مليون سنتيم، بينما سيتقاضى الوزراء الآخرون 580 ألف درهم، أي 58 مليون سنتيم، لكونهم يتقاضون 58 ألف درهم والتي تتضمن كل التعويضات.

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وبحسب الصحيفة، سيكلف مجموع تعويضات نهاية الخدمة لوزراء حكومة العثماني في المغرب أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم، باحتساب مجموع المبالغ التي سيستخلصها 24 وزيرا.

 

وإضافة إلى تعويضات نهاية الخدمة، التي سيتقاضاها كل وزير في حكومة العثماني، فهناك التقاعد الدائم الذي سيحصل عليه الوزراء.

 

وتبلغ القيمة الصافية لهذا التقاعد 3.9 ملايين سنتيم شهريا، لكن بعض الوزراء سيخضعون لتكييف لمبلغ التقاعد في حال كانوا يزاولون مهنا أخرى، أما قيمة تقاعد رئيس الحكومة، فستصل إلى 6 ملايين سنتيم شهريا.

 

وكان موضوع تقاعد الوزراء في المغرب محل جدل أكثر من مرة، حيث يرى كثير من المغاربة أنه "ريع سياسي وجب إنهاؤه أو إعادة النظر فيه وعدم جعل المهام الانتدابية فرصة لنيل تعويضات كبيرة".

 

في وقت سابق، أعلن حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب استقالة رئيس الحكومة المغربية السابق، سعد الدين العثماني، وأعضاء أمانته العامة، بعد خسارة مدوية للحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية.

 

ووجد حزب العدالة والتنمية، المحسوب على تيار الإسلام السياسي، والذي كان أول حزب إسلامي يتولى السلطة في انتخابات في المنطقة والشرق الأوسط، أن حصته من المقاعد البرلمانية قد تقلصت من 125 إلى 12 مقعدا فقط.

المغرب العدالة والتنمية الحكومة المغربية سعد الدين العثماني انتخابات المغرب

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