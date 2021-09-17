بالمشروعات الزراعية.. خبير: الرئيس يعمل على إنشاء جيل جديد يؤمن بالإنتاج

قال الخبير الزراعي عادل زيدان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع زراعة 4 مليون فدان ينشأ مجتمع زراعي صناعي عمراني جديد ويعوض الفاقد من الريف المصري القديم؛ مشيرا الي أن الرئيس يعمل على انشاء جيل جديد يؤمن بالإنتاج.

وأضاف خلال برنامج «البوصلة» المذاع على فضائية «صدى البلد2» وتقدمه الإعلامية «منال السعيد»: « سد الفجوة الغذائية من خلال الزراعات قضية أمن قومي والدولة المصرية بكل امكانيتها تعمل على توفير غذاء صحي وآمن».



وأشار أن أسواق الفاكهة والخضروات ارتفعت جدوتها وكل فرز أول أو ثاني، بسبب التطور الكبير في الزرعات.

وقال الخبير الزراعي عادل زيدان، أن السبب في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة الأخيرة نتيجة أن المساحات المزروعة صغيرة مقارنة باحتياجات ومتطلبات السوق، موضحا أن العوامل المناخية أيضا أثرت بالسلب على إنتاج الفاكهة.

وأضاف خلال برنامج «البوصلة» المذاع على فضائية «صدى البلد2» وتقدمه الإعلامية «منال السعيد»: «العوامل المناخية أيضا أثرت بالسلب على إنتاج الفاكهة لدرجة أن محصول المانجو بلغ هذا العام 30% فقط من إنتاج كل عام»، مشيرا الي أن تصدير الخضروات للخارج أدى أيضا إلي حدوث فجوة في السوق المحلي مما أدي إلي زيادة أسعار الخضروات والفاكهة.



ونوه إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة ضبط الأسعار وتوجيه العاملين في الصوب الزراعية لتوفير السلع الناقصة.



وأشار إلي أن الأمر سوف يعود إلي طبيعته قبل شهر ديسمبر المقبل.