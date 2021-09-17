غداً.. 8 سيارات للتسجيل وتلقي لقاح كورونا تجوب شوارع كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، توفير 8 سيارات مجهزة لتقديم خدمة تسجيل وتلقي اللقاح، لأهالي محافظة كفر الشيخ، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، لمدة 10 أيام، ضمن سيارات القوافل التي تم إطلاقها وتمركزها في المناطق التي تشهد كثافات وإقبال المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، ضمن الخدمات التي تقدمها الدولة بتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.



وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن إطلاق وزارة الصحة بالتعاون مع المحافظة خدمة جديدة لتلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا من خلال سيارة متنقلة تقوم بتطعيم المواطنين من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والراغبين في تلقي التطعيم، وتم تحديد 8 مواقع تتواجد بها السيارات، وهي المزلقان الوسطاني، ومزلقان الشرعية " الإنشاء والتعمير"، ومجمع المواقف، ومسجد الخياط، ونادي كفر الشيخ الرياضي، ومسجد سيدي طلحة، وميدان الـ 47.



وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الأطقم الطبية ستستقبل المواطنين، لتقديم خدمة المساعدة في التسجيل الفوري لمن يتعثر في التسجيل وتسهيل إجراءات تسجيل البيانات إلكترونيًا، وسرعة إجراءات تلقي التطعيم، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.