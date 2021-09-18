نشرة المرأة والصحة : خبر سار عن كورونا طويل الأمد لـ الأطفال.. عقار متوفر منذ 40 عاما يعالج من كورونا.. وتأثير الموجة الرابعة على صغار السن

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، وسوف نقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتماما من قبل متابعي السوشيال ميديا، نقوم بعرض أبرزها.

نشرة المرأة والصحة

حل سحري .. تعرف على أسباب تجاعيد العين.. وعلاجها بوصفات طبيعية من مطبخك



تعد تجاعيد العين من أشهر المشاكل التى تواجه النساء حيث أن العينين من اكثر الاماكن التى تظهر فيها التجاعيد حتى فى مرحلة الشباب وقد تكون بشرة الوجه مشدودة وبالرغم من ذلك نلاحظ وجود تجاعيد او خطوط رفيعة اسفل العين لذا لابد من استخدام ماسك لإزالة التجاعيد.

بعد زيادة حالات الانتحار.. كيف تعزز ثقة الأطفال في أنفسهم؟



بعد زيادة حالات الإنتحار في الآونة الأخيرة تدور العديد من الأسئلة في أذهان أولياء الأمور من بينها .. كيف نحمي أبناءنا من الدخول في هذه الحالة النفسية وكيف نربي الأطفال بشكل سليم ونجعل شخصيتهم قوية تتحمل مصاعب الحياة ولا يفكرون في الانتحار؟

فوائد ورق التين للتنحيف .. لن تتوقعها



ورق التين من الأشياء التي توفر المعادن والفيتامينات والألياف العالية الموجودة في الفاكهة، كما يتميز ورق التين بأنه يتكون من مستويات عالية من التغذية المفيدة ، مثل فيتامين أ وفيتامين ب 1 وفيتامين ب 2 والكالسيوم والحديد والفوسفور والمنغنيز والصوديوم والبوتاسيوم والكلور.

مع بداية العام الدراسي.. نصائح لتحسين تغذية الأطفال في المدارس



تغذية الأطفال من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الأمهات خلال هذه الأيام و بالأخص مع بداية العام الدراسي الجديد تحرص العديد من الأمهات على تحسيت تغذية الأطفال و تقديم الأطعمة الصحية.

بعد قرار عودة المدارس.. ما تأثير الموجة الرابعة لفيروس كورونا على الأطفال



قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في الموجات السابقة لفيروس كورونا، إن الأطفال ضمن الفئات الأقل عرضة للإصابة بل وكادت أن تكون نسب الإصابة في البداية معدومة وحيث أن الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض كانت أعدادهم قليلة جدا في العالم.

ما فوائد لحم السمان؟.. وأفضل انواعه



ما فوائد لحم السمان؟.. الكثير يتساءلون حول فوائد لحم السمان، ويعتبر لحم السمان مصدر ممتاز للبروتينات؛ حيث يساعد على تحفيز الجسم عبر إنتاج كريات الدم الحمراء، بالإضافة إلى ان لحم السمان غني بـ الأوميجا 3 الذي يساعد على زيادة معدل الأحماض الدهنية.



هل شرب الليمون يومياً مضر للجسم ؟



هل شرب الليمون يوميا مضر.. ويمكن أن يتسبب شرب الليمون بكميات كبيرة وبشكل يومي في تآكل جدار المعدة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور قرح المعدة احد اسباب ارتجاع المريء.

دراسة : اضطراب فرط الحركة عند الأطفال مرتبط بالخرف فيما بعد



أظهرت دراسة جديدة أجريت عن علاقة الخرف بـ اضطراب فرط الحركة مؤخرا من قبل باحثون في معهد كارولينسكا في ستوكهولم، أن الأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية هم أكثر عرضة لأن يكون أجدادهم مصابين بالخرف.

بعد عودة الدراسة.. كيف نحمي الأطفال من الموجة الرابعة لفيروس كورونا



تسيطر سلالة دلتا على الموجة الرابعة الرابعة لفيروس كورونا حتى الآن وهى من السلالات الخطيرة التي تسبب مضاعفات قوية وتنتشر بسرعة.. وفي ظل عودة الدراسة، كيف نحمى الأطفال من الإصابة بها دون حرمانهم من التعليم.

دراسة : الحوامل عرضة للإجهاض ما لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا



كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن تأثير فيروس كورونا على الحوامل من قبل مسؤولو الصحة في ولاية ميسيسيبي، إن التعرض لخطر الإجهاض بين النساء الحوامل تضاعفت مقارنة بما كان عليه قبل وباء فيروس كورونا المستجد COVID19 .

دراسة : يمكن إيقاف مرض الخرف أو عكسه عن طريق العلاج بالأكسجين



اقترحت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن تأثير العلاج بالأكسجين على مرضى الخرف من قبل باحثون في جامعة تل أبيب، أن مرض الخرف أو كما يعرف بمرض الزهايمر يمكن إيقافه أو عكسه من خلال العلاج بالأكسجين الذي يُعطى للمرضى في غرف مضغوطة.

دراسة تزف خبرًا سارًا عن كورونا طويل الأمد لـ الأطفال



كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في معهد مردوخ لأبحاث الأطفال بأستراليا، أن أعراض كورونا طويل الأمد لدى الأطفال والمراهقين أقل شيوعاً مقارنة بالأشخاص البالغين، كما لم يزد متغير دلتا من خطورة المرض على هذه الفئة.

عقار متوفر منذ 40 عاما قد يعالج من كورونا



كشفت دراسة أجريت مؤخرا عن أحدث علاجات كورونا من قبل باحثون في جامعة جورجيا الأمريكية، أن هناك دواء يستخدم لعلاج النقرس منذ 40 عاما قد يعالج من مرضى فيروس كورونا، بالإضافة إلى انه يمكن ان يعالج الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

أسباب زيادة إفراز الدهون في الوجه.. ونصائح للتخلص منها



هناك العديد من أسباب زيادة إفراز الدهون في الوجه، والتي غالبا ما تظهر على شكل حبوب بالوجه وبثور وأيضًا رؤوس سوداء وبيضاء، وهو ما يجعل البشرة تظهر بمظهر غير جذاب و مرهق بشكل دائم.