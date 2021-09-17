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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تطعم «بغبغان».. علا الفارس تظهر بإطلالة رياضية بسيطة

علا الفارس
علا الفارس

شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس، فيديو لها وهي تقوم باللعب مع ببغاء وتطعمه، وقامت بنشره عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وظهرت علا الفارس، بإطلالة رياضية بسيطة وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.


تفاصيل إطلالة علا الفارس

 

وظهرت علا الفارس، وهي ترتدي سويت شيري باللون الأسود بأكمام طويلة وعليه بنطال رياضي واسع باللون الأسود أيضا واختارت حقيبة من الجلد وقامت بوضعها على خصرها وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.
 

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وتركت  علا الفارس، خصلات شعرها الطويلة السوداء منسدلة عبر كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 
واكتفت علا الفارس، بوضع اللون الروز القاتم كأحمر شفاه، مع وضع الماسكارا والآي لاينر لتبرز جمال عينيها.

 

علا الفارس


واكتفت علا الفارس، عند ارتداء الاكسسوارات، باختيار نظارة شمسية باللون الأسود وذلك حتى تعطيها إطلالة رقيقة وبسيطة.
 

حياة علا الفارس

 

وتنحدر علا الفارس، من عائلة انخرطت في العمل السياسي، جدها هو عبد الرؤوف الفارس، عضو البرلمان الأردني في الفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984، وممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها تحسين الفارس، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع، والذي مدد بإرادة ملكية، ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الـ13، وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.



وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة، والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.
 

مسيرة علا الفارس العملية

 

بدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "أوك" البريطانية، وبدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة، حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

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