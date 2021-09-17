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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزيران ومسئول زملكاوي .. من هو رئيس اتحاد الكرة القادم؟

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

تردد اسم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق أحمد سليمان بين المرشحين الأقوى لتولي منصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وكان صرح سليمان في وقت سابق بأنه يرغب في خوض الانتخابات القادمة، مشيراً إلى أنه يرغب في وضع حلول كثيرة للنهوض بالبطولات المصرية لما هو أفضل.

وكشف مصدر مقرب من خالد عبد العزيز وزير الرياضة الأسبق، أنه يستعد بقوة لخوض الانتخابات الحالية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف المصدر أن عبد العزيز في الفترة الحالية، يدرس كل ما هو يجعل الرياضة المصرية في الطريق الأفضل ويرى أنه في الطريق الصحيح لرئاسة اتحاد الكرة هذه الفترة التي يصنفها صعبة للغاية محلياً وإفريقياً.

ومن المؤكد أن طاهر أبو زيد يتم تجهيزه لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الحالي وينتظر الضوء الأخضر للدخول في الصراع الانتخابي الدورة  الحالية.

ويعتبر أبو زيد هو الأقرب لتولي رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك كما أكد مصدر مسؤول داخل الجبلاية لكرة القدم أن وزير الرياضة الأسبق يجتمع عليه عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.

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اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

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اتحاد الكرة يتلقى طلبات لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية

وتلقى اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد عددا من الطلبات الخاصة من الأندية الأعضاء تتضمن عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد.

ورحب الاتحاد بكل تقدير بما تلقاه باعتباره حق أصيل للجمعية العمومية، حيث كلف الإدارة القانونية بالاتحاد بدراسة الطلبات والإجراءات الخاصة بتنفيذها.

ويتم الانتهاء من هذه الدراسة خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى مخاطبة الاتحاد الدولي والجهات المعنية، لضمان صحة الانعقاد بما يتفق مع صحيح اللائحة السارية.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد المصري برئاسة أحمد مجاهد اجتماعه خلال الأسبوع المقبل للإعلان عن الخطوات الواجبة في هذا الشأن.

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