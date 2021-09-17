غربان المهرجانات.. حلمي بكر: قمت بطرد حمو بيكا من النقابة لهذا السبب

قال الموسيقار حلمي بكر،إنه يجب أن تطالب "الموسيقيين، الإذاعات والقنوات الفضائية بعرض الأغاني الجيدة، فهناك رصيد كبير من الأعمال الفنية الغنائية التي تحسن الذوق العام.

وأضاف حلمي بكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لا شك أن مطربي المهرجانات بينهم أصوات جيدة ولكن كلمات أغانيهم سيئة، وهناك أصوات سيئة وكلمات وألحان سيئة، وهم يطلق عليهم "غربان المهرجانات".

وتابع حلمي بكر، أنه يجب على نقابة الموسيقيين الاتصال بالتلفزيون والإذاعة وإخبارهم بعد استضافة مؤديي المهرجانات في البرامج التلفزيونية والإذاعية لأنها تؤذي الجمهور.

المدان الأول في غناء وانتشار المهرجانات هو الجمهور

وأشار بكر إلى أن، المدان الأول في غناء وانتشار المهرجانات هو الجمهور، مؤكدا أنه قام بطرد حمو بيكا من اللجنة وذلك لاعترافه بنفسه بأنه ليس مطربا، موضحا أن الغناء أصبح تهمة في الفترة الحالية، فمن يغني بشكل جيد يفضل، أما المغني السيئ ينجح ويستمر على الساحة الفنية.