عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غربان المهرجانات.. حلمي بكر: قمت بطرد حمو بيكا من النقابة لهذا السبب

الموسيقار حلمي بكر
الموسيقار حلمي بكر

قال الموسيقار حلمي بكر،إنه يجب أن تطالب "الموسيقيين، الإذاعات والقنوات الفضائية بعرض الأغاني الجيدة، فهناك رصيد كبير من الأعمال الفنية الغنائية التي تحسن الذوق العام.

نشرة الفن.. خناقة على الهواء بسبب الملحن حلمي بكر .. وإصابة شريف إدريس بفيروس كورونا.. بدء تصوير فيلم الملحد

وأضاف حلمي بكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لا شك أن مطربي المهرجانات بينهم أصوات جيدة ولكن كلمات أغانيهم سيئة، وهناك أصوات سيئة وكلمات وألحان سيئة، وهم يطلق عليهم "غربان المهرجانات".

وتابع حلمي بكر، أنه يجب على نقابة الموسيقيين الاتصال بالتلفزيون والإذاعة وإخبارهم بعد استضافة مؤديي المهرجانات في البرامج التلفزيونية والإذاعية لأنها تؤذي الجمهور.

المدان الأول في غناء وانتشار المهرجانات هو الجمهور

وأشار بكر إلى أن،  المدان الأول في غناء وانتشار المهرجانات هو الجمهور، مؤكدا أنه  قام بطرد حمو بيكا من اللجنة وذلك لاعترافه بنفسه بأنه ليس مطربا، موضحا أن الغناء أصبح تهمة في الفترة الحالية، فمن يغني بشكل جيد يفضل، أما المغني السيئ ينجح ويستمر على الساحة الفنية.

 

الموسيقار حلمي بكر الإذاعات والقنوات الفضائية حمو بيكا الجمهور المهرجانات

ترشيحاتنا

عانى من الاكتئاب.. الدولفين بيتر ينتحر بعد الانفصال عن حبيبته

استشاري الطب النفسي يكشف أسبابا تؤدي لانتحار الشخص المكتئب

المفتي: تولي المرأة للمناصب القيادية إعادة لحقوقها المسلوبة

إبراهيم عيسى: العزوف عن تلقي لقاحات كورونا جريمة في حق المجتمع

غربان المهرجانات.. حلمي بكر: قمت بطرد حمو بيكا من النقابة لهذا السبب

بعد مواساتهم له.. رئيس الاتحاد السكندري يرد على لجنة إدارة نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

خبير: رفع مصر من القوائم الحمراء يشجع القطاع السياحي ويدعم الاقتصاد

شتموني| وكيل أوقاف الإسماعيلية يكشف سبب مشاجرته مع المصلين في خطبة الجمعة

وزيران ومسئول زملكاوي .. من هو رئيس اتحاد الكرة القادم؟

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

وكيل أوقاف الإسماعيلية يثير غضبا في وصفه المصلين بالإرهابيين بـ خطبة الجمعة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

رماية بالذخيرة الحية.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ