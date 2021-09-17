بعد مواساتهم له.. رئيس الاتحاد السكندري يرد على لجنة إدارة نادي الزمالك

وجه محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، الشكر، لرئيس نادي الزمالك، وأعضاء المجلس، برئاسة حسين لبيب؛ بعد تمنياتهم له بالشفاء العاجل عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

بيان الاتحاد السكندري



لجنة الزمالك توجه رسالة لـ رئيس الاتحاد السكندري

وأعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن أمنياتها بخالص الشفاء لـ محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، وأن يعود سريعا لناديه وللجمهور.



جاء ذلك؛ بعد أن أعلن نادي الاتحاد السكندري، مؤخرا، إصابة رئيسه بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل، على أن يعود بعد تعافيه.

ويرتبط الزمالك بعلاقات وطيدة مع نادي الاتحاد ورئيسه، وهو ما دفع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بالدعاء الشفاء العاجل لرئيس زعيم الثغر، وأن يعود لممارسة عمله بصورة طبيعية في أقرب وقت.