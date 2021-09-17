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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يشيد بتخصيص التضامن 350 مليون جنيه لدعم مشروعات الشباب

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب

أشاد النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، بالخطوات الجريئة التي تطلقها وزارة التضامن لدعم مشروعات الشباب وتشجيع ريادة الأعمال وذلك بعد تخصيصها 350 مليون جنيه لتنفيذ هذه المشروعات التي من شأنها توفير فرص عمل لا حصر لها بمختلف بقاع الدولة.

 

وأضاف " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن القيادة السياسية حرصت علي تخصيص عدد من الأماكن والأراضي بمختلف محافظات الدولة لصالح مشروعات الشباب، معقبا " الدولة شغالة علي إزالة أي نوع من العقبات أمام الشباب".

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن توفير فرص عمل للشباب أبرز أهداف خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة ورؤية مصر 2030، مشيدا بالجهود الواسعة التي تبذلها وزارة القوي العاملة ايضا في عقد ملتقيات التوظيف وتأهيل وتدريب الشباب بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل.

 

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جاء ذلك بعد أن قالت دكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، إن برنامج الحماية الاجتماعية تحظى باهتمام لدى الدولة المصرية، موضحا أن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى هو بناء الإنسان المصرى، موضحة أن مبادرة حياة كريمة رصد لها 700 مليار جنيه لتشمل تطوير ما يقارب من 1400 قرية في 20 محافظة.

 

وأضافت مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرة حياة كريمة من أكبر برامج التنمية على مستوى العالم تدخلات في جميع النواحى.

 

وأوضحت مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، أن وزارة التخطيط تعتمد على الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين ببعض المفاهيم مثل خطورة الزواج المبكر وختان الإناث، بجانب أهمية الرعاية الصحية، موضحة تخصيص 350 مليون جنيه لتوفير فرص عمل للشباب عبر تنفيذ العديد من المشروعات، بجانب تسجيل العمالة المنتظمة

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