حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بالقاهرة.

كلفت جهات التحقيق بالتحرى عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد سقط فى قبضة رجال أمن القاهرة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبلغ مالى، بعض الأوراق الخاصة.

بمناقشتهما عن مصدر الحقيبة المضبوطة بحوزتهما ، إعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

وأقرا بارتكاب عدد 6 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عملائهما "حسنى النية"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وتهموهما بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

