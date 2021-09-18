عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بالقاهرة.

 

كلفت جهات التحقيق بالتحرى عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

 

وكان قد سقط فى قبضة رجال أمن القاهرة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبلغ مالى، بعض الأوراق الخاصة.

 

بمناقشتهما عن مصدر الحقيبة المضبوطة بحوزتهما ، إعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

 

وأقرا بارتكاب عدد 6 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عملائهما "حسنى النية"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وتهموهما بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

حبس شخصين حبس تشكيل عصابى سرقة متعلقات المواطنين لسرقة

موضوعات متعلقة

بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل طالب تعدى بالضرب وتحرش بفتاة في وسط البلد

ذهبت لشراء طعام.. اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالسلام

5 جرائم هزت الرأي العام .. ابنة وخطيبها ووالدتها يقتلون الأب ويحرقونه .. محفظ قرآن يهتك عرض طفلة .. ومهندس الدقهلية صاحبه غدر بيه

ارتكب 4 حوادث.. حبس مجرم تخصص فى سرقة الورش والمحلات بالقاهرة

حبس شخص انتحل صفة موظف بجهة حكومية للنصب على المواطنين بالقاهرة

حبس سائق تاكسي لحيازته 10 كيلو حشيش بالتبين

حبس موظف ببنك لاستيلائه على 4 ملايين جنيه من أموال المودعين

الإعدام شنقا لمتهمين لاتجارهما بـ 4 كيلو هيروين في الطالبية

ترشيحاتنا

تعرف علي مهام عمل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب

مدير المشروعات التربوية بالبحث العلمي يكشف التفاصيل حول "المشروع الوطني للقراءة"

فضل الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر لترديد الأذكار

أوبو تعلن عن جميع الميزات الجديدة لـ ColorOS 12.. وهذه الهواتف ستحصل عليها

احترس إذا ظهر على ظهرك هذه العلامات فقد تكون مصابا بسرطان الأمعاء

الفنان أحمد فهمى: شقيقي خرج من العناية المركزة وحالته مستقرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

شتموني| وكيل أوقاف الإسماعيلية يكشف سبب مشاجرته مع المصلين في خطبة الجمعة

عايشين بفلوس تركي آل الشيخ.. حسين لبيب يصدم جماهير الزمالك

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

تعليق ناري من تامر أمين على تعاقد الأهلى مع لويس ميكيسوني

وكيل أوقاف الإسماعيلية يثير غضبا في وصفه المصلين بالإرهابيين بـ خطبة الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

إسلام 18 أمريكيا على يديه.. رحلة الشيخ محمود الحصري

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ