حبس شخصين لحيازتهما سلاحا ومخدرات وعملة مزورة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما عملات نقدية مقلدة وسلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها بمنطقة الساحل.

كلفت جهات التحقيق بالتحرى عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد نجحت الأطواف الأمنية فى القبض على شخصين بحوزتهما عملات نقدية مقلدة وسلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها.

وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتها فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية لذات العيار- كمية من البودر المخدر- عدد من الأوراق المالية "مقلدين".

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للعملات المقلدة بقصد الترويج، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما، والمواد المخدرة بقصد التعاطى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.