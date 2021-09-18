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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عامل بشركة استولى على أموال مواطن بعد سرقته بطاقة الـ ATM

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس عامل بشركة لنقل الأثاث، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بمغافلة مواطن وسرقة بطاقة الدفع الإلكترونى وإستخدامها فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية.

 

كلفت جهات التحقيق بالتحرى عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

 

كانت قد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عامل بشركة لنقل الأثاث لقيامه بمغافلة مواطن وسرقة بطاقة الدفع الإلكترونى وإستخدامها فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية.

 

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين ، مقيم بمحافظة القاهرة، قرر بإكتشافه سرقة بطاقة الدفع الإلكترونى المربوطة على حسابه البنكى بإحدى البنوك وإستخدامها من قبل شخص مجهول فى إجراء عمليات سحب نقدى على ماكينات الصراف الآلى ، والإستيلاء بموجبها على مبالغ مالية من حسابه.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) .

 

تبين قيام المذكور بإستغلال طبيعة عمله بإحدى شركات نقل الأثاث والتى تعاقدت مع المجنى عليه لفك ونقل أثاث سكنه ،  وتمكن من سرقـة بطاقـــة الدفــع الإلكتروني والرقم السري الخاص بها وإستخدامها فى عمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات الصراف الآلى المختلفة بنطاق محافظة القاهرة  دون علم الشاكى ، والإستيلاء على مبالغ مالية من حساب الشاكى، وعقب ذلك قام بالتخلص من بطاقة الدفع الإلكترونى وشراء مشغولات ذهبية والإحتفاظ بباقى المبلغ بمنزله .

 

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه بمسكنه ، وبحوزته (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – مشغولات ذهبية – فاتورة شراء مشغولات ذهبية).

 

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

حبس عامل حبس عامل بشركة بطاقة الدفع الإلكترونى سحب مبالغ مالية

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