أخبار التعليم| القمر الأحدب المتزايد مع المشتري وزحل.. وإعلام القاهرة تحذر الطلاب الجدد من الصفحات غير الرسمية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

تواصلت فعاليات منتدى التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي لليوم الثاني على التوالي، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يومي الخميس والجمعة (16-17 سبتمبر الجاري) بالعين السخنة، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والدولية والتكنولوجية، والمعاهد البحثية، وعدد من ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة، وخبراء تكنولوجيا المعلومات.

الليلة.. القمر الأحدب المتزايد في مثلث سماوي مع كوكبي المشتري وزحل

نشهد اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 انتظام القمر الأحدب المتزايد في مثلث سماوي مع كوكبي المشتري وزحل باتجاه الافق الجنوب الشرقي، في ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر اليوم وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.



الغردقة تستضيف المؤتمر الدولي الخامس لكلية العلوم بجامعة الأزهر

تنظم كلية العلوم بنين جامعة الأزهر باسيوط، المؤتمر الدولي الخامس للافاق الجديدة فى العلوم الاساسية والتطبيقية (ICNHBAS 2021) الذي سيعقد خلال الفترة من 26-29 سبتمبر 2021، بأحد الفنادق السياحية بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط، والدكتور محمود صديق ، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.

إعلام القاهرة تحذر الطلاب الجدد من جروبات الواتس والصفحات غير الرسمية

نفت كلية الإعلام جامعة القاهرة، وجود جروب “واتس آب” للطلاب الجدد المقبولين بالفرقة الأولىأو الطلاب القدامى بالكلية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021، يبدأ غدا تنسيق الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2021، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية بـ تنسيق الجامعات 2021لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من غد السبت الموافق 2021/9/18 حتى يوم الإثنين الموافق 2021/9/20.