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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير المشروعات التربوية بالبحث العلمي يكشف التفاصيل حول "المشروع الوطني للقراءة"

المشروع الوطني للقراءة
المشروع الوطني للقراءة

قال هشام السندى مدير المشروعات التربوية بالبحث العلمي، أن المشروع الوطني للقراءة، هو مشروع  مقدم من مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات لجمهورية مصر العربية، مؤكدا أنه كان من المفترض أن ينطلق العام الماضي ولكن بسبب ظروف كورونا تم تأجيله.

 

وأضاف هشام السندي، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هذا المشروع هدفه في المقام الأول ثقافي، مشيرا إلى أنه سيكون موجه لطلاب المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية.

 

وتابع مدير المشروعات التربوية بالبحث العلمي، أن المشروع سيكون لكافة طلاب المدارس حتى المرحلة الثانوية، وسيكون هناك بعد أخر لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية.

 

القائمة النهائية لأسماء الفائزين

أعلنت إدارة المشروع الوطني للقراءة بمؤسسة البحث العلمي  القائمة النهائية لأسماء الفائزين بجوائز منافسات المشروع في عامه الأول، إذ وصل عددهم إلى 44 قارئاً من بين 3.5 مليون مشارك من الطلاب والمعلمين.

وتقوم لجنة التحكيم العليا بمؤسسة البحث العلمي بمقابلات لترتيب مراكز الفائزين في منافسات المشروع الوطني للقراءة يومي السبت والأحد بفندق الماسة بمدينة نصر، وسط حضور إعلامي كبير، تمهيدا لتتويجهم في الدورة الأولى من المشروع وتسليم الجوائز التي تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه لمجموع الفائزين في الحفل الختامي المزمع إقامته في سبتمبر المقبل.

 

هشام السندى البحث العلمي المشروع الوطني للقراءة ظروف كورونا طلاب المدارس والجامعات

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مدير المشروعات التربوية بالبحث العلمي يكشف التفاصيل حول "المشروع الوطني للقراءة"

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