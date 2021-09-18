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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 18/9/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأبراج
الأبراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تكشف خبيرة الأبراج ماغي فرح عن توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 18/9/2021 على الصعيد العاطفي والمهني. 

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 17- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي


#الحمل


مهنياً: يدقّ النجاح بابك مجدداً وبانتظارك مشروع عمل كبير يعرض عليك سيغيّر مجرى حياتك.
عاطفياً : تعيش علاقة عاطفية جديدة ولكن تفضّل أن تبقي الأمر سراً عن العائلة والأصدقاء.
صحياً: تظهر بعض الصعوبات التي تمتحن صلابة أعصابك، كن جاهزاً لمواجهة الأمور بهدوء وتنبّه، وتشعر بالإرهاق والتعب.


#الثور 


مهنياً: تنتظرك المكافآت والمفاجآت السارّة، وتزداد الأرباح والتسويات والانفراجات، فما عليك سوى اقتناص الفرص لحظة وصولها.
عاطفياً : تبادل الرأي مع الشريك قد يساهم في تغيير الوقائع، وذلك يكون لمصلحتكما من دون أدنى شك.
صحياً: تنشط اللقاءات وتلبي عدداً لا بأس به من الدعوات التي تريح أعصابك.


#الجوزاء


مهنياً: تجتمع اليوم ببعض زملاء المهنة وتتناقش وإياهم في سبل تطور العمل.
عاطفياً : عليك التفكير بإيجابية نحو الشريك، وتالياً إبعاد نظرية الخيانة التي أطلّت برأسها أخيراً.
صحياً: تتفق مع الزملاء في العمل على استغلال فرصتكم السنوية للسفر وخوض المغامرات في الخارج للقيام ببعض الحركة المفيدة.


#السرطان


مهنياً: تعالج مسألة مستحقات ديون أو ضرائب متأخرة، وتجبر على مواجهة واقع لا يروقك.
عاطفياً  : الكلام اللطيف وحده لا يوصلك إلى أي مكان، فحاول أن تنظر إلى الأمور بجدية لتتمكّن من فرض وجودك على الشريك.
صحياً: لا تستمع إلى القيل والقال التي قد تقض مضجعك وتوتر أعصابك وتثير انفعالك.


#الأسد 


مهنياً: تعيش هذا اليوم تجدداً وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد في مجالك المهني، فتحاول الاستفادة من الفرصة لتحسين سير العمل.
عاطفياً : إبنِ على قواعد صلبة وابتعد عن المواجهات وحب السيطرة، ولا تعمل من دون إبلاغ الشريك.
صحياً: لا تدعّ أن انشغالاتك المهنية والعاطفية تأخذك من ممارسة نشاطات تعود عليك بالفائدة على الصعيد الصحي.


#العذراء 


مهنياً: تنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع على نحو ملحوظ، استثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل استغلال الفرص.
عاطفياً  : تضع حداً للتدخلات التي يمكن أن تؤدّي الى إشكال كبير وسوء تفاهم قد يحطم أسس العلاقة المتينة مع الشريك.
صحياً: حالات الانفعال التي تنتابك بين حين وآخر سببها الإرهاق النفسي والجسدي.


#الميزان 


مهنياً: قد يولد هذا اليوم مشكلة في العمل تعانيها وتعيدك إلى أجواء كنت تعتقد أنك تخلصت منها.
عاطفياً  : قد تكون الابتسامة هي مفتاح كل الأمور المستعصية مع الشريك، وهذا يكون لمصلحتكما حتماً.
صحياً: إحذر المتاعب الصحية واحرص على سلامة المنزل والعائلة لتبقى الأجواء هادئة.


#العقرب 


مهنياً: تحصل على معلومات أو يهمس لك ببعض الأسرار، حاول أن تصغي الى ما يُقال لك من دون ردود فعل.
عاطفياً  : تعامل مع الشريك بهدوء، فهو حسّاس لكنّه في الوقت نفسه صعب المراس وعنيد.
صحياً: احذر الميل إلى العدائية والعنف واضبط أعصابك ولا تنفعل أمام أيّ شيء.


#القوس 


مهنياً: تتخلص من بعض الإرباك بسبب كثرة الضغوط في العمل، وتتمتع بقدرات لافتة لتجاوز الصعاب مستفيداً من عامل الوقت.
عاطفياً : أجواء مريحة جداً تخيّم عليك وعلى الشريك ما يفتح الطريق أمامكا نحو مستقبل أفضل.
صحياً: تقترب شيئاً فشيئاً من الكمال الصحي بفضل التمارين الرياضية اليومية التي تمارسها، فهنيئاً لك.


#الجدي 


مهنياً: تستعيد الحرية في التصرّف والقدرة على المناورة، وتحل قضايا مالية أو تخوض مفاوضات مع مؤسسة أو مرجع كبير.
عاطفياً  : عليك مصارحة الشريك بخططك المستقبلية مع، فالصراحة تعبّد الطريق أمامكما نحو خطوات ناجحة.
صحياً: غضّ الطرف عن تجاوزات سخيفة إذا كانت غير متعمّدة لئلا تتعب نفسك بها.


#الدلو


مهنياً: نجاح كبير وغير متوقع في العمل، بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لدعم المشاريع التي طرحها بعض الزملاء.
عاطفياً  : الشفافية هي عنوان العلاقة الجديدة بالشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة والتفاهم على كل شيء.
صحياً: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد.


#الحوت 



مهنياً: التصرّف بعشوائية لن يكون سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية.
عاطفياً  : باتت مطالب الشريك تشكّل عبئاً عليك، ووضع حدّ لذلك افضل بكثير.
صحياً: عوارض بسيطة سببها القلق، فلا تتردد في استشارة الطبيب لترتاح أكثر.

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