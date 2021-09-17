محمد موسى يحرج طارق الشيخ على الهواء بسبب مطرب مهرجانات

أحرج الإعلامي محمد موسى، المطرب طارق الشيخ، على الهواء؛ وذلك نتيجة غناء الأخير مع مطرب المهرجانات أحمد موزة، والذي ليس عضوا في نقابة المهن الموسيقية.

وأوضح طارق الشيخ، في رده، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لم يكن على علم أن مطرب المهرجانات أحمد موزة لم يحصل على عضوية نقابة الموسيقيين.

نصيحة طارق الشيخ لمطرب المهرجانات بالتقدم بأوراق القيد للنقابة

وقال طارق الشيخ، إنه ينصح مطرب المهرجانات، بالتقدم بأوراق القيد للنقابة؛ من أجل أن يتم ضمه بشكل قانوني.

وأشار طارق الشيخ إلى أنه يجب فرض رقابة صارمة على الشركات التي تحصل الأرباح لقنوات اليوتيوب، وعدم نشر أي أغنية إلا بوجود مصنف فني بحوزة عضو نقابة المهن الموسيقية.