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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تقدم مصر في مؤشر الرخاء يؤكد الجهود الدولة لتحسين أوضاع المواطن

صدى البلد

قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الدولة المصرية سلكت طريق التنمية والإصلاح الاقتصادي بعد ثورة 30 يونيو، موضحا أن الشعب المصري حينها تحمل العديد من الضغوط والتبعيات الناجمة عن آثار الإصلاح الاقتصادي.

 

ونوه عضو مجلس النواب إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعد البداية الحقيقية والأساس القوي لبناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية القائمة على التطبيق الحقيقي لدولة المساواة بين جميع المواطنين.

 

وأشار إلى ان تقدم مصر 3 مراكز في مؤشر "الرخاء" لعام 2020،  يؤكد الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وذلك من خلال المشروعات القومية العملاقة والمبادرات الاجتماعية التي كان لها دور بالارتقاء بالعديد من المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

 

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان أن 38 مركزاً في مؤشر أكثر دول العالم أماناً في عام 2021، نتاج طبيعي لما خاضته مصر من معارك شرسة ضد الإرهاب والجماعات التي كانت تحاول زعزعة الاستقرار في البلاد.

 

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير الصادر مؤخراً عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تحت عنوان "جهود على طريق التنمية".



وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل السير نحو تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030"، بما يتضمنه ذلك من جهود كبيرة في مختلف قطاعات الدولة؛ سعيا لتحقيق طموحات الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو تسهم في تعزيز وضع الاقتصاد الوطني، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن التقرير الصادر عن شهر أغسطس الماضي باللغتين العربية والإنجليزية، يلقي الضوء على مختارات من أحدث المؤشرات التنموية، وأهم نتائج الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة من خلال عرض تفصيليّ لأهم التقارير المحلية والعالمية، التي اهتمت برصد عدد من المؤشرات التنموية عن مصر.

وأوضح أسامة الجوهري أن الأبواب التي يتضمنها التقرير تنحصر في (نحو مجتمع مستدام) ويتضمن مجموعة من المؤشرات، و( نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي)، و( نحو حياة صحية ومستدامة)، و( تنمية الأسر المصرية)، و( نحو تعليم متطور وشامل)، و( نحو المساواة بين الجنسين).

ثورة 30 يونيو التنمية المستدامة مجلس النواب مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء المشروعات القومية الإصلاح الاقتصادى

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