بيري محمد تكتب: أسـاطـير وملوك الصالات يتألقون

ولأن الرياضه ليست فقط كره قدم ولان الاساطير تتشكل في جميع المجالات تألق اساطير وملوك الصالات ليكتب التاريخ الرياضي انجازتهم التي تخلد عبر جميع الاجيال والعصور .

وعلي رأس تلك الأساطير.... أحــمــد الأحـــمــر الهداف التاريخي لمصر والزمالك في بطولات العالم والاوليمبياد وأفريقيا أكثر من ٥٤ بطولة قارية ودولية وعالمية مع الزمالك ومنتخب مصر.

كما ان أحـــمـــد صــلاح أفضل مسجل نقاط لمصر والأهلي في بطولات العالم والاوليمبياد وأفريقيا لكرة الطائرة أكثر من ٥٢ بطولة قارية وعالمية مع الأندية ومع الأهلي ومنتخب مصر

وفي رأي ان اللاعب إســمـــاعـــيـــل أحــمــد نجم الإتحاد السكندري تاريخ كبير في كرة السلة المصرية والعربية أكثر من ٥٢ بطولة قارية ودولية مع الإتحاد والأندية ومنتخب مصر .

ليأتي الاعـــجـــاز التاريخي المتمثل في:

مـيـار شـريـف التي قفزت الـى الـمـركـز الـ 73

فـي الـتـصـنـيـف الـعـالـمـي لـلـتـنـس

ويعد هذا أفـضـل تـرتـيـب لأي لاعـب مـصـري مـنـذ 45 عـام

ليأتي اسطوره من نوعا اخر مع البطل الاولمبي محمد ايهاب

الذي إنتهت مدة الإيقاف عن الأتحاد المصرى لرفع الأثقال و الآن يحق له رسمياً الإشتراك دولياً ..

وتعد الاسطوره مريم الهضيبي تفوز ببطولة افريقيا لتنس الطاولة للسيدات ٢٠٢١ من الاساطير التي تألقت بفوزها

ببطولة افريقيا تنس الطاولة للسيدات ٢٠٢١ بعد تغلبها على اللعبة هنا جودة فى النهائى. وبهذا الفوز تتأهل مريم لبطولة كأس العالم للكبار فى تنس الطاولة فى الصين. هذه هى اول بطولة افريقية تحقق فيها اللقب.

والبطله أميره قنديل ومعتز وائل اللذان احتلاالمركز الثاني في منافسات السباحةفي تتابع المختلط ببطوله العالم للشباب تحت 19 عام بالإسكندرية.

ولكني بالرغم من انحيازي الدائم للالعاب الفرديه لاني اري انها مظلومه حقا ولكن اي انجاز لكره القدم او الالعاب الجماعيه الاخري ارفع شعار فخري به دائما

فقد جاء الوقت الذي رأينا فيه لاعب مصري ضمن أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز ويتفوق علي بعضهم ويكتب إسمه واسم بلده بأحرف من نور في تاريخ البريميرليج

محمد صلاح أسطورة حية تواصل الإبداع والتميز وتدون تاريخ جديد للعرب وأفريقيا في أعرق البطولات العالمية والأوروبية .

ومن هنا نجد ان الاساطير وملوك الصالات يحتكرون صفحات التاريخ الرياضي بتخليد اعمالهم وتوثقها عبر جميع االعصور الرياضيه لتكتب بخط من دهب الرموز المصريه في جميع الالعاب الرياضيه الفرديه منها والجماعيه.

