أشرف زكي: لا بد من عودة الوحدة الفنية العربية لتنفيذ أعمال مشتركة

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إننا يجب أن نتفق على أن الدراما العربية وصلت لمستوى عال، مؤكدا أنه أصبحت هناك منافسة شرسة بين الدراما المصرية والفلسطينية والعراقية والخليجية.

وأضاف أشرف زكي، خلال لقاء له ببرنامج “بيت للكل”، عبرالقناة “الأولى”، أنه لا بد من استثمار تلك المنافسة، وتنفيذ أعمال فنية مشتركة.

وأشار نقيب المهن التمثيلية، إلى أننا نرغب أن نكون أكثر قوة على مستوى التعاون، مؤكدا ضرورة عودة الوحدة الفنية العربية.

ونوه أشرف زكي بأن إقامة مدينة للثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، وأخرى فى العلمين؛ يعكس مدى حرص الدولة على قيمة الفن وتعظيمه.