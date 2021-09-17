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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رقم صادم.. الفنانة سمية الخشاب تكشف عن عدد أزواجها

سمية الخشاب
سمية الخشاب

 

حلت الفنانة سمية الخشاب اليوم الجمعة ضيفة ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى .


وقالت " الخشاب "   خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائيةON E  ،  ان اسمها الحقيقى سمية سعيد السيد الخشاب مواليد 20 اكتوبر من برج الميزان  ولم تكشف عن عمرها وعقبت " العمر مجرد رقم الأيام الحلوة اللى بنعشها هى دى عمرنا الحقيقى " .


وأشارت إلى أن اسماء دلعها هو سوكا ، سوسو  ، لافتة إلى أنها تزوجت 5 مرات معقبة " 5 فى وش العدو "  ، موضحة أن وزنها 61 كيلو .


وقد روجت الفنانة سمية الخشاب، لحلقتها مع أبلة فاهيتا في برنامج “لايف من الدوبلكس”، والذي يعرض عبر فضائية ON في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.


ونشرت سمية الخشاب، صورة من كواليس الحلقة عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت قائلة:” استنوني انهاردا انا والأرشانة صحبتي فاهيتا في حلقة خفيفة كلها ضحك ولعب ورقص 💋الساعه ١١:٣٠ مساءاً علي On TV”.


وشاركت سمية الخشاب، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل موسى بطولة الفنان محمد رمضان، سيد رجب، عبير صبرى، رياض الخولى، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، تارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

 

وكانت تدور أحداث المسلسل حول قرية مصاغة – سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

 

وشاركت مؤدي المهرجانات عمر كمال أغنية تحمل عنوان أوعدك وحققت نجاح كبير، وتخطت الـ2 مليون مشاهدة عبر قناة عمر كمال بموقع مشاركة الف يديوهات “يوتيوب”

 

 

 

 

إطلالات سمية الخشاب محمد رمضان التواصل الاجتماعي انستجرام أبلة فاهيتا

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