أنشطة ثقافية متنوعة بثقافة البحر الأحمر‬

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة متنوعة من الفعاليات بمواقع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة الغردقة اللقاء الأسبوعي لأعضاء نادي الأدب بالقصر ، افتتح اللقاء بمحاضرة بعنوان "علامات الترقيم" وتحدث إبرهيم مبارك خطاب - الموجه العام السابق للغة العربية عن قواعد اللغة العربية ومنها علامات الترقيم واستخداماتها، أعقبها أمسية شعرية لشعراء نادي الأدب بحضور الشعراء علاء رسلان، سيد الطيب، عباس سيد، حامد، بالإضافة إلى فاصل غنائي للمطرب عبدالحليم حسن، القاء شعري للأطفال الموهوبين، أدار اللقاء الشاعر عباس سيد عضو نادي الأدب بالقصر، وفي إطار التعاون المشترك بين مديرية الثقافة ومديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، شارك القصر في أعمال المناورة صقر ٨٤ والتدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث المقام بمخيم الايواء العاجل بمنطقة شمال الأحياء بالغردقة بمشاركة المؤسسات الحكومية والعديد من الجمعيات الأهلية بالبحر الأحمر وذلك بحضور السيد اللواء عمرو حنفي - محافظ البحر الاحمر وقادة القوات المسلحة.

نظم بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "طبقة الأوزون وأهميتها" بمناسبة اليوم العالمى لتأمين الأوزون بمدرسة السلام الاعدادية بنين، وتحدث محمد أبو المجد موضحا أن طبقة الأوزون طبقة طبيعية تتألف من الغازات، وتقع في إحدى طبقات الغلاف الجوي العليا، التي تبعد عن سطح الأرض مسافة 10-50 كم، وتكمن أهميتها في كونها تحمي كوكب الأرض من أشعة الشمس الضارة، إذ يتسبب وصولها إلى سطح الأرض في إصابة الإنسان بسرطان الجلد، ومرض إعتام عدسة العين، كما أنّها تؤثر على خصوبة الحيوانات، وكيفية تفاعل المركبات الكيميائية في البيئة، الأمر الذي يَنتج عنه تغيرات خطيرة في النظم البيئية.

أعدت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشةحكي بعنوان " بيئتنا جميلة" وقامت أميرة عبدالعزيز فرج -مديرة حضانة الأكاديمية اليابانية، موضحة ضرورة المحافظة علي بيئتنا البحرية وعدم إلقاء المخلفات خاصة البلاستيكية لما تسببه من أضرار، كما نظم قصر ثقافة حلايب إحتفالية اليوم الواحد بدأت بندوة بعنوان "دور المرأة للحفاظ على التراث المصرى" القاها أحمد محمد خير - معلم أول علوم شرعية، الشيخ بلال عبدالظاهر إمام وخطيب بإدارة أوقاف حلايب، وقال المرأة هى أساس الحفاظ على الترات فى مجتمعنا ولها مكانة عالية، فهى أساس المجتمع والنبى (ص) قال ( استوصوا بالنساء خيرا )، أعقبها أمسية شعرية بحضور محمود عاطف مصطفى، صلاح حسن محمد، عبدالهادى أحمد عبدالهادى، إختتمت بعرض فنى لفرقة حلايب للفنون التلقائية، فيما بثت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية للشاعر الشاذلى عبد العزيز بشير تضمنت عدة قصائد بالعامية المصرية منها "خاينة ، يا مدينة".