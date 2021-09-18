الصحة تكشف إجمالي المواطنين الذين قاموا بتسجيل الحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة ، إن إجمالى الذين قاموا بتسجيل الحصول على لقاح كورونا 14 مليون مواطن لافتا إلى أن إجمالى جرعات تطعيم لقاح كورونا 13.4 مليون جرعة تم استخدامهم فى جرعات التلقيح .



وأضاف " مجاهد " ، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن بعض المواطنين قاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة ولم يتلقوا أى رسائل منذ شهرين وبالفعل وجهت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بإرسال هذه الرسائل إلي جميع المواطنين بإجمالى مليون رسالة وخلال أسبوع سيتلقوا اللقاح وتم توجيههم إلى إجمالى 157 مركز .



وأشار إلى أن قلة الاقبال على مراكز السفر خلال الفترة الحالية عن الكثافات الماضية التى شهدت اقبال كبير ، موضحا ان الوزارة أتاحت ميزة الاستدراك لمن تلقوا الجرعة الأولى ولم يستكملوا الجرعة الثانية وفى ظل الانفراجة فى شحنات التطعيمات تتبع وزارة الصحة كافة الخطوات لحصول المواطنين على جرعات لقاح كورونا .



يذكر أن وزارة الصحة والسكان،قد أعلنت اليوم الجمعة، عن خروج 657 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 249082 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 588 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.