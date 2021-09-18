عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة تكشف إجمالي المواطنين الذين قاموا بتسجيل الحصول على لقاح كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة ، إن إجمالى الذين قاموا بتسجيل الحصول على لقاح كورونا 14 مليون مواطن لافتا إلى أن إجمالى جرعات تطعيم لقاح كورونا 13.4 مليون جرعة تم استخدامهم فى جرعات التلقيح .


وأضاف  " مجاهد  " ، خلال مداخلة هاتفية  مع الاعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن بعض المواطنين قاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة ولم يتلقوا أى رسائل منذ شهرين وبالفعل وجهت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بإرسال هذه الرسائل إلي جميع المواطنين  بإجمالى مليون رسالة وخلال أسبوع سيتلقوا اللقاح وتم توجيههم إلى إجمالى 157 مركز  .


وأشار إلى  أن قلة الاقبال على مراكز السفر خلال الفترة الحالية عن الكثافات الماضية التى شهدت اقبال كبير ، موضحا ان الوزارة أتاحت ميزة الاستدراك لمن تلقوا الجرعة الأولى ولم يستكملوا الجرعة الثانية وفى ظل الانفراجة فى شحنات التطعيمات تتبع وزارة الصحة كافة الخطوات لحصول المواطنين على جرعات لقاح كورونا .

 


يذكر أن وزارة الصحة والسكان،قد أعلنت اليوم  الجمعة، عن خروج 657 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 249082 حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 588 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

 

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الصحة لقاح كورونا فيروس كورونا وزيرة الصحة

ترشيحاتنا

تعرف علي مهام عمل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب

مدير المشروعات التربوية بالبحث العلمي يكشف التفاصيل حول "المشروع الوطني للقراءة"

فضل الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر لترديد الأذكار

أوبو تعلن عن جميع الميزات الجديدة لـ ColorOS 12.. وهذه الهواتف ستحصل عليها

احترس إذا ظهر على ظهرك هذه العلامات فقد تكون مصابا بسرطان الأمعاء

الفنان أحمد فهمى: شقيقي خرج من العناية المركزة وحالته مستقرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

شتموني| وكيل أوقاف الإسماعيلية يكشف سبب مشاجرته مع المصلين في خطبة الجمعة

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

عايشين بفلوس تركي آل الشيخ.. حسين لبيب يصدم جماهير الزمالك

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

تعليق ناري من تامر أمين على تعاقد الأهلى مع لويس ميكيسوني

وكيل أوقاف الإسماعيلية يثير غضبا في وصفه المصلين بالإرهابيين بـ خطبة الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

إسلام 18 أمريكيا على يديه.. رحلة الشيخ محمود الحصري

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ