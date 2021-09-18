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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة توضح تفاصيل إطلاق مبادرة "حملة معا نطمئن سجل الآن"

كورونا
كورونا

 قال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة ،  إن "  حملة معا نطمئن سجل الآن " تهدف لإطلاق حافلات  فى 3 محافظات مختلفة تجوب الشوارع يوميا بها فرق تواصل مجتمعى تابعة لوزارة الصحة يقوم بتسجيل حصول المواطن ويستلم الأخير رسالة بمكان وموعد تعاطى اللقاح فى الحال .


وأوضح   " مجاهد  " ، خلال مداخلة هاتفية  مع الاعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن الوزارة تقدم هدايا عينية أيضا للمواطن الذى يقوم بتسجيل اسمه للحصول على لقاح كورونا ويذهب المواطن فى الحال لتلقيه اللقاح حيث تم تخصيص مركز شباب فى كل محافظة لهذا الغرض .


وتابع أن هذه الحافلات توجهت لمحافظات القاهرة ، الجيزة والتى شهدت اقبال كثيف من المواطنين وهناك اعداد كبرى سجلوا بالفعل بهذه الطريقة وحصلوا على التطعيم بإجمالى أكثر من 10 آلاف مواطن بمحافظات القاهرة والجيزة .


يذكر أن وزارة الصحة والسكان،قد أعلنت اليوم  الجمعة، عن خروج 657 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 249082 حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 588 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

 

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 

الصحة وزارة الصحة فيروس كورونا لقاح كورونا

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