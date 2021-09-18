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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إصابته بوعكة صحية.. نجلاء بدر توجه رسالة لكريم فهمي

صدى البلد

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهر في الصورة الفنان كريم فهمي وزجته، وعلقت نجلاء بدر قائلة:"الف سلامه عليك يا غالي إن شاء الله حاجة بسيطة وتعدي على خير، وترجع بيتك بألف خير وصحة وسلامة".

 

تصدرت آخر تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، عقب تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، وسادت حالة من القلق، بالوسط الفني، ظهرت على صفحات النجوم الذين تداولوا صورة للفنان كريم فهمي، وهو يرقد على سرير أحد المستشفيات، متمنين له الشفاء العاجل بعد تعرضه للإصابة بجلطتين في الرئة.

 

وحسب تشخيص الأطباء، وفقًا لما أعلنته زوجته، أصيب كريم بجلطتين في الرئة دون معرفة سببها حتى الأن، إلا أن هناك همسات تدور في الوسط الفني بأن السبب إصابة كريم بفيروس كورونا عقب عودته من أبو ظبي مؤخرا، وأن ما يحدث تداعيات نتيجة إصابته بفيروس كورونا منذ فترة.

كان كريم فهمي، قد أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا، لكنه تعافى منه، وأعلن في أواخر ديسمبرالماضي، أنه بصحة جيدة بعد معاناته من الفيروس، وفي الأيام الماضية ظهر بصحة جيدة، حيث كان متواجدًا في الإمارات، بعد حصوله على الإقامة الذهبية.

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