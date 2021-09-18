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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجهول يهاجم قنصلية الصين في ريو دي جانيرو بعبوة ناسفة.. فيديو

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن مجهولا ألقى عبوة ناسفة على مبنى القنصلية العامة الصينية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وذكرت صحيفة "أو أنتاجونيستا" البرازيلية بأن الحادث وقع مساء الخميس، ورصدته كاميرات المراقبة للقنصلية الصينية في ريو دي جانيرو.

وقالت الصحيفة البرازيلية إن رجلاً بملابس سوداء اقترب من مبنى القنصلية الصينية وأخرج العبوة من حقيبته وألقاها على مبنى القنصلية الواقع بحي بوتافوغو بجنوب شرقي المدينة.

وقالت قناة "روسيا اليوم" إن الشخص تمكن من الفرار من قنصلية الصين ووصل فريق خبراء المتفجرات إلى المنطقة لفحص بقايا العبوة.

وألحقت العبوة الناسفة أضرارا بأبواب مبنى القنصلية الصينية دون أن تتسبب بسقوط إصابات أو ضحايا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة البرازيلة تعكف في الوقت الراهن على التحقيق في الحادث وتحديد هوية منفذ الهجوم.

 

 

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