بدون اشتراك.. مشروع علاج للعاملين بالمرافق العامة

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة «الكهرباء ، مياه الشرب والصرف الصحي، الإسكان» التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن إطلاق مشروع الخدمات الطبية.

وقال المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق ، في بيان له، أن هذا المشروع يهدف إلى علاج العاملين بالمرافق العامة وأسرهم، والمحالين على المعاش.



وأوضح فؤاد أن النقابة العامة للعاملين بالمرافق، تعاقدت مع 380 جهة طبية على مستوى المحافظات، وذلك بدون اشتراك شهري من العمال.

وقال فؤاد، إن النقابة العامة ستخاطب كافة لجانها النقابية في قطاع المرافق لتوفير استمارات الاشتراك، وتوزيعها على العاملين بقيمة 20 جنيه فقط، موضحاً أن نسبة الخصم تتراوح ما بين 30 إلى 70% من قيمة العلاج والكشف الطبي، وذلك بموجب كارنيه العضوية في النقابة العامة أو اللجان التابعة لها.



وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، انه تم الانتهاء من إصدار كتاب خاص سوف يوزع على كافة العاملين، يتضمن أسماء وأرقام هواتف الجهات الطبية التى تعاقدت مع النقابة .



وتأتي تلك الخطوة في إطار حرص النقابة العامة على توفير الخدمات الصحية لكافة أعضائها داخل هذا القطاع الاستراتيجي الذي يضم أكثر من 400 ألف عامل، وذلك ضمن خطة النقابة العامة للمرافق .