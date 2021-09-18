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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل ستقبلهم كلهم .. 10 آلاف لاجئ من هذه الدولة يقفون على حدود أمريكا

لاجئون - أرشيفية
لاجئون - أرشيفية

في يوم وليلة، صار  يحتشد عند الحدود الجنوبية الأمريكية قرابة الـ10 آلاف مهاجر كلهم يريدون الدخول إليها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.


ويحتشد أكثر من 10 آلاف مهاجر هايتي في بلدة ديل ريو الحدودية في جنوب تكساس، مطالبين اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست نقلا عن السلطات المحلية، فإنه وبعد اغتيال الرئيس الهايتي، جوفينيل مويس، في 7 يوليو الماضي، والزلزال القوي الذي ضرب البلاد في 14 أغسطس، قامت السلطات الأمريكية بتمديد وضع "الأشخاص المحميين مؤقتا" للهايتيين.

ويسمح لهم بتجنب الترحيل، بما في ذلك إصدار تصريح العمل في الولايات المتحدة وتصريح الإقامة المؤقت.
لكن لا ينص تصريح الإقامة المؤقت، على استلام البطاقة الخضراء (جرين كارت) في المستقبل، أي الحق في الإقامة الدائمة.

ووصل آلاف الهايتيين اإلى الولايات المتحدة خيموا تحت جسر للسيارات في بلدة ديل ريو، وكما أوضحت الصحيفة فإنهم ينتظرون الاحتجاز من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، وهي الخطوة الأولى في طلبهم للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة.

وذكرت  صحيفة واشنطن بوست إلى أنه من المرجح أن يتم قبول معظم المهاجرين في الولايات المتحدة، وكما هو متوقع فلن ينخفض ​تدفق المهاجرين الوافدين إلى البلاد، فخلال الأشهر الـ11 الماضية ، وصل ما لا يقل عن 29000 مهاجر هايتي إلى الولايات المتحدة.

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