انطلاق المنتدى العربي لصحة المرأة بحضور وزيرتي التضامن والتخطيط .. أبرز مانشيتات صباح البلد

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مجموعة من التقارير والأخبار المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية، اليوم السبت :



-انطلاق المنتدى العربي لصحة المرأة بحضور وزيرتي التضامن والتخطيط .

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-بدء تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2021

-وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

وفي سياق آخر ، كشف رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن عن إعداد بلاده قانونا جديدا للاستثمار لتحسين مناخ الأعمال بها وجذب مستثمرين أجانب بهدف تعزيز القطاع غير المتصل بالطاقة.

وبيًن عبد الرحمن في تصريحات صحفية له تناقلتها وسائل إعلام جزائرية، أن هناك أيضا خططا لتطوير البورصة الصغيرة في البلاد وإجراء إصلاحات مصرفية ومالية لإيجاد مصادر تمويل جديدة للاقتصاد الذي يعتمد على النفط.

وأشار بن عبد الرحمن، الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية، أمام البرلمان بعد مناقشة خطة عمل الحكومة إن مراجعة الحكومة المستفيضة لقانون الاستثمار "تهدف إلى التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين قصد وضع بيئة استثمارية تسودها الثقة بين المستثمر ومؤسسات الدولة.