ما لا تعرفه عن معبد «دندرة» المصري القديم.. شاهد

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرا عن معبد دندرة، الذي يقع في الضفة الغربية من النيل.

وجاء في التقرير أن "دندرة" هو الاسم العربي للبلدة المصرية القديمة "إيونت"، وترجع أهمية "دندرة" إلى أنها كانت المركز الرئيسي لعبادة الإلهة حتحور.

ويعد معبد "دندرة" من أحسن المعابد المصرية حفظا، وهو آية في العمارة ومثال فريد في الفنون، وكتاب شامل للفكر الديني في مصر.

وقام بعض ملوك الدولة القديمة بالعديد من الإضافات، ومنهم الملك "ببي الأول" الذي دون اسمه ضمن نقوش المعبد.

واكتشفت مقصورة أخرى تؤرخ بعصر الأسرة الحادية عشرة توجد بالقرب من البحيرة المقدسة، أما المعبد الحالي فيرجع للعصر اليوناني الروماني، ويعتقد أن تشييده استغرق 34 عاما.