صحف الإمارات: بريطانيا تطرح عقارا مضادا لكورونا استخدمه ترامب.. وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة

روسيا ترصد هجمات على نظام التصويت الإلكتروني

إجراءات صارمة تستهدف رافضي التطعيم في أوروبا

أستراليا تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على عدد من الموضوعات المحلية والإقليمية.

وفي صحيفة البيان، قالت أستراليا اليوم السبت إنها تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها في كانبيرا بسبب اتفاق أمني أبرم مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضافت أنها تثمن علاقتها مع فرنسا وستستمر في التواصل مع باريس بشأن قضايا كثيرة أخرى.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان "نلاحظ مع الأسف قرار فرنسا باستدعاء سفيرها لدى أستراليا. "أستراليا تثمن علاقتها مع فرنسا .. ونتطلع إلى التواصل مع فرنسا مرة أخرى بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، على أساس القيم المشتركة."

كما سلطت صحيفة “الإمارات اليوم” الضوء علىأنباء وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر 84 عاما.

وبث التلفزيون الجزائري الرسمي في شريطه الإخباري بيانا لرئاسة الجمهورية أعلن وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وقالت الرئاسة الجزائرية الجمعة إن الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة توفي عن 84 عاما بعد أكثر من عامين على تنحيه تحت ضغط الاحتجاجات الجماهيرية والجيش.

وحكم بوتفليقة الجزائر 20 عاما قبل استقالته في أبريل 2019 بعد تظاهرات في الشوارع رفضت خطته للترشح لفترة خامسة.

ومنذ تنحيه، كان بوتفليقة يعيش بعيدا عن الأنظار في عزلة في مقر إقامته الطبي في زرالدة في غرب الجزائر العاصمة.

ونادرا ما شوهد بوتفليقة بشكل علني قبل تنحيه منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013.

وفي صحيفة الخليج، أعلنت روسيا فتح مراكز الاقتراع بموسكو ووسط روسيا أبوابها، صباح، أمس الجمعة، وقبل ذلك انطلقت عمليات التصويت في الشرق الروسي وسيبيريا والأورال ومنطقة الفولجا، لانتخابات أعضاء مجلس الدوما، فيما أكد مكتب مراقبة الانتخابات رصد هجمات إلكترونية على نظام التصويت الإلكتروني الروسي من الولايات المتحدة وأوكرانيا وألمانيا.

ووفقاً للجنة المركزية للانتخابات بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات،حتى منتصف نهار، أمس الجمعة بتوقيت موسكو، في المناطق التي يتوافر فيها نظام التصويت الإلكتروني، 30% من عدد المسجلين، وأدلى في موسكو وحدها 500 ألف شخص بأصواتهم عن طريق نظام التصويت عن بعد.

وقال نائب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، إنه في 6 مناطق في روسيا حيث يتوافر التصويت الإلكتروني عن بعد، تجاوز الإقبال بالفعل 30% من الذين سجلوا، ورجح أن تصل هذه النسبة إلى حدود 80% بحلول المساء.

ويمكن المشاركة في عمليات التصويت عبر الإنترنت في مناطق موسكو، وسيفاستوبول، وكورسك، ونيجني نوفغورود، وياروسلافل، ومورمانسك، وروستوف.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الدوما (النواب ) حتى يوم غد الأحد، وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من 8:00 إلى الساعة 20:00 يومياً.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن نائب رئيس لجنة الانتخابات في مدينة موسكو، دميتري ريوت، أنه سيتم تخصيص 3486 مركز اقتراع في موسكو، بما في ذلك 4 مراكز في مستشفيات مخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، و3 مراكز ستخصص للتصويت الإلكتروني عن بعد.

من جهة أخرى، قال نائب رئيس الغرفة الاجتماعية في موسكو، رئيس مركز مراقبة الانتخابات، أليكسي فينيديكتوف، إن هجمات إلكترونية «DDoS» جري تنفيذها، أمس الجمعة، استهدفت نظام التصويت الإلكتروني عن بُعد. وأكد أن الهجمات التي تم رصدها لم تؤثر في نظام التصويت عن بعد في الانتخابات البرلمانية الروسية الحالية، وأن العمل مستمر بشكل طبيعي.

وفيما يخص جائحة كورونا، قالت صحيفة الخليج، إن عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز 226.9 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى 4 ملايين و872 ألفاً و276 حالة، في وقت دعا صندوق النقد والبنك الدوليان لمنح الدول الفقيرة مزيداً من لقاحات كورونا، وأعلنت الأمم المتحدة أنها لن تطلب من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك إثبات التطعيم، وأعلنت فرنسا توقيف 3000 موظف صحي عن العمل، وأوروبا تستهدف الرافضين للقاحات كورونا.

وحثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وقادة منظمات دولية أخرى، الدول ذات معدلات التطعيم المرتفعة من كورونا على تعزيز الجهود لإرسال جرعات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وعبرت جورجيفا ورؤساء البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية في بيان مشترك، عن قلقهم من عدم إمكان تطعيم 40 في المئة على الأقل من سكان جميع الدول بنهاية 2021 من دون تحرك عاجل.

وسيكون التفاوت الكبير في معدلات التطعيم بين الدول الغنية والنامية قضية رئيسية خلال قمة عالمية عبر الإنترنت تنظمها الأمم المتحدة على هامش أعمال جمعيتها العامة. وأبلغ المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، الصحفيين أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعا جورجيفا إلى التحدث في القمة التي ستنعقد يوم 22 سبتمبر.

وقالت الأمم المتحدة إنها لن تطلب من الرؤساء ورؤساء الوزراء والدبلوماسيين المشاركين في اجتماعات جمعيتها العامة، الأسبوع المقبل، إثبات حصولهم على لقاح لفيروس كورونا. وأخطر رئيس الجمعية العامة عبدالله شاهد، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بذلك في رسالة اطلعت عليها رويترز، بعد أن كان أخبرهم، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه يؤيد مطالبة مدينة نيويورك بتقديم دليل على التطعيم، وبأنه سيعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، على تنفيذ ذلك. لكن شاهد تخلى عن هذه المحاولة بعد اعتراض روسيا. وقال جوتيريس لرويترز في مقابلة، إن الأمانة العامة للأمم المتحدة «لا يمكنها أن تقول لرئيس دولة إنه لا يمكنه دخول الأمم المتحدة إذا لم يكن قد حصل على اللقاح».

ومن المقرر أن يشارك العشرات من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، إلى جانب عدد كبير من الدبلوماسيين، في نيويورك لحضور الاجتماع السنوي الرفيع المستوى. وأحجم بعض القادة عن الحضور، وسيكتفون بإرسال بيانات مصورة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي صحيفة الاتحاد، قررت وزارة الصحة البريطانية طرح العقار المضاد لفيروس كورونا كورونا، الذي تم إعطاؤه للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما أصيب بالفيروس العام الماضي، للمرضي في مستشفيات خدمات الصحة الوطنية.

وكان وزير الصحة ساجد جاويد قد أشاد الشهر الماضي بعقار "رونابريف"، كأول علاج مخصص لكورونا يحصل على الموافقة في المملكة المتحدة".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قولها يوم الجمعة إن العقار يمكن أن يفيد آلاف المرضى، حيث يستهدف طرحه أولئك الذين لم يكونوا استجابة من الأجسام المضادة ضد كوفيد19- .

وقالت الوزارة إنها اشترت كمية كافية من العقار لعلاج مرضى المستشفيات المؤهلين في مختلف أنحاء بريطانيا اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال جاويد "لقد حصلنا على علاج جديد تماما لمرضانا الأكثر ضعفا في المستشفيات في مختلف أنحاء بريطانيا وأنا سعيد لأنه سينقذ الأرواح اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل".

